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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin

13 Kasım 2019, Çarşamba
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP iktidarını eleştirerek, “Türk milleti sizden iş bekliyor, aş bekliyor. Ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin. Pırıl pırıl aileler yok oluyor, ocaklar sönüyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın “boş işlerle” uğraşmayı bırakmasını isteyerek,” İstikbalden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın intihar haberleri yüreklerimizi dağladı. 17 yıl boyunca Başbakanlık önünde fırlatılan yazar kasayı konuşan iktidarın bugün yaşanan daha büyük felâketleri görmezden gelmesini kabul edemeyiz. Hele de bu gerçekleri dile getirenleri terörist ilân eden damat cehaletine karşı milletimizin hakkını, hukukunu korumakla mükellefiz” dedi.

Ekonomide işler iyi gitmiyor

Ekonomide işlerin iyi gitmediğini, bunu dile getirenlerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından “terörist” ilân edildiğini belirten Akşener, etiketlerden canı yanan vatandaşın “neler oluyor” sorusunun karşılığının ‘terörist” olmaması gerektiğini söyledi. Albayrak’ın görevinin, çarşıdaki, pazardaki yangını söndürmek olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti: “Türk milleti sizden iş bekliyor, aş bekliyor. Ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin. Pırıl pırıl aileler yok oluyor, ocaklar sönüyor. Bir ülkede analar, babalar; yavrularıyla birlikte intihar ediyorsa yolun sonuna gelinmiştir.”

Millet “yandım” dedikçe ateşe odun atıyorlar

İktidarın 17 yılda bir arpa boyu yol alamadığını belirten Akşener, “17 yılın sonunda Türkiye’yi 2001 yılına geri döndürdüler. Kriz günlerinin şartlarından başarı süzmeye çalışıyorlar. Siyaset acı içinde kıvranan milletimizle dalga geçme yeri değildir. Damat bey, kendisine sorulan ‘ne olacak bu halimiz’ sorusuna ‘Hele şu petrolü bir bulalım, siz Türkiye’yi o zaman görün’ diyor. Karikatür karakterlerine ekonomi teslim ederseniz olacağı budur. Geçen sene ‘Berat Harikalar Diyarında’ filmini izlemiştik. Bu kafayla giderse seneye ‘Titanik’le kapanışı yapar artık. Ülkemize bir iyilik yapmak istiyorsa bakanlığı bırakıp hayatına ‘normal’ damat olarak devam etsin. Bu zihniyet yüzünden Türkiye uzun zamandır üretmiyor, dünya ile rekabet edemiyor. Çünkü iktidar taşıma suyla değirmen döndürüp, lâfla peynir gemisi yürütüyor. Kayınpederi ile damat bir olup ‘en iyisini ben bilirim’ ukalalığıyla tüm uyarılara kulaklarını kapatıp gemimizi hızla buzdağına doğru götürüyorlar. Uyarılara da kulak vermiyorlar… Millet ‘yandım’ dedikçe bunlar ateşe odun atıyor. Bu zihniyet yüzünden Türkiye uzun zamandır yerinde sayıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: meral akşener
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