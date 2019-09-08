Yaralı korucudan acı haber geldi

PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi Şehit Kansuva dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı Mardin'deki terör operasyonunda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü. Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk ilçesinde toprağa verilecek. AA

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