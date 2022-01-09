Yargı güvence olmaktan çıktı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişim engellerine ilişkin pilot karar vermesini değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “AYM’nin, işe yaramayan konularda ihlâl kararı verdiğini, pratikte işe yarayacak konulardan uzak durduğunu” belirterek, “AYM kararları, demokratik ve hukuka uygun açılımları sağlayıcı sonuç yaratamıyor. Yargı, insanların özgürlüklerinin güvencesi olmaktan çıktı, tek adam rejiminin bir formatı olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanı, AYM’yi teslim aldı” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, Kazan, “AKP’nin militanı AYM’ye seçiliyor. Birçok ihlalin baş sorumlusu olan AYM’ye, üstelik Yargıtay’da hiç oturmadığı halde Yargıtay adına seçiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, AYM’yi teslim aldı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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