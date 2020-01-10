Yargı kimseden emir almaz

Adalet Bakanı Gül, “Yargının emir alacağı tek yer, Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, hiçbir grubun hiçbir zümrenin değil, sadece hukukun emri altındadır” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi’nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, 2019 yılını değerlendirdi, soruları cevapladı. Gül, yargının hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir alamayacağını belirterek, “Özgürlük ve güvenlik dengesinde, birini diğerine tercih etmemek temel yaklaşımımızdır. Bu mücadeleyi yargı, bu dengeyi koruyarak sürdürmektedir. Yargı bunu yaparken hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer, Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, hiçbir grubun hiçbir zümrenin değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin, çabanın karşısında olacağımızın da bilinmesini isterim” değerlendirmesini yaptı. Gül, “Yargı, suçluya, fiile bakar ve onu cezalandırır. Asla ayrım yapmaz. Yargı bu suça kim bulaşmışsa, kim suçluysa nerede olduğuna bakmaz, mücadelesini yapar. Bizim beklentimiz de budur. Kimsenin bu anlamda bir bağışıklığı yoktur” diye konuştu.

Wikipedia gerekçeli karar sonrası açılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen henüz erişme açılmayan Wikipedia’ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır” dedi. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia’nın erişiminin engellenmesiyle ifade hürriyetinin ihlâl edildiğine 6’ya karşı 10 oy ile hükmetti. AYM, sulh ceza hâkimliğinden 970 gündür erişime kapalı Wikipedia’nın yasağının kaldırılmasını istedi. Ceza hukukçusu Adem Sözüer, karar ile Wikipedia’nın yeniden erişime açılacağını duyurdu. Sosyal medyada paylaşım yapan Sözüer, “Anayasa Mahkemesi, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişime engellenmesini hak ihlâli saydı. 6’ya karşı 10 oy ile alınan karar sonrası Nisan 2017’den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak” ifadelerini kullandı.