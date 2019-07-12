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12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?

12 Temmuz 2019, Cuma 00:13
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 15 Temmuz öncesi Meclis’e gelmesi beklenen Yargı Reformu Paketi’nin AKP ile MHP arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemine kaldığı iddia edildi.

AKP ve MHP’nin Terörle Mücadele Kanunu değişikliği ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın kapsama alınıp alınmaması konusunda anlaşamadığı öne sürüldü. Milli Gazete’deki habere göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de çok kısa zaman içerisinde TBMM’ye getirileceğini söylediği 1. Yargı Paketi’nin, başta Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılacak değişiklikler olmak üzere kritik bazı düzenlemeler konusunda yaşanan tartışmalar nedeniyle Ekim ayına bırakıldığı öğrenildi.

Mahkum yakınları dört gözle bekliyordu

MHP ile AKP’nin Terörle Mücadele Kanunu değişikliği ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın kapsama alınıp alınmaması konusunda anlaşamadığı öğrenildi. MHP’nin Çakıcı’nın kapsama alınıp terör tanımı değişikliğine karşı çıktığı ifade edilirken, AKP’nin ise Çakıcı’nın kapsama alınmasına karşı çıktığı bildirildi. İttifak ortaklarının bu anlaşmazlıklarından dolayı cezaevindeki binlerce mahkûm ve yakınlarının dört gözle beklediği düzenlemenin ertelendiği öğrenildi. 15 Temmuz’dan hemen sonra tatile girmesi beklenen TBMM’ye bu saatten sonra sürpriz bir gelişme olmadığı taktirde Yargı Reformu ile ilgili bir paketin gelmesi beklenmiyor. 

Bu durumda paketle birlikte tahliye yolu gözleyen mahkûm ve yakınları Ekim ayını bekleyecek.

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