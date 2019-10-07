Yargı reformu teklifi komisyonda görüşülüyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

Adalet Komisyonu, AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı. Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor. AA

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