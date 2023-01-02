"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Yargı sınıfta kaldı

02 Ocak 2023, Pazartesi 00:04
Av. Mehmet Gün, “10 temel ilkenin 10 üzerinden notlanması sonucu, yargının 2022 hizmet karnesinin ortalama notu 2,5 oldu. Yargı bu not ile 2022’de hizmet kalitesi açısından sınıfta kaldı” dedi.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, “Temel evrensel değer ve ilkelere uyum, halkın ihtiyacına uygun hizmet, bilgi tecrübe ve yetkinlik, liyakat ve performans, süreçlerin kolay anlaşılır olması, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması, silahların eşitliği, makul sürede ve adil yargılanma, makul maliyetli hizmet ve yargı ile kamuoyu arasında etkili iletişim” ilkeleri açısından, yargının 2022 yılı hizmet kalitesini değerlendirdi. Alanında ilk olan çalışmada 10 temel ilkenin 10 üzerinden notlanması sonucu, yargının 2022 hizmet karnesinin ortalama notu 2,5 oldu. Yargı bu not ile 2022’de hizmet kalitesi açısından sınıfta kaldı.

Çözülememiş en önemli mesele

Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına girerken, yargının henüz çözülememiş en önemli mesele olduğunu savunan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, şu değerlendirmede bulundu: “Yargı 1961 Anayasası ile tam bağımsızlık ve güçlü hâkim teminatları kazanmış, ekonominin görece olarak küçük, hukuki ilişkilerin basit, buna karşın yargının insan kaynaklarının görece yüksek, yeterli ve yetkin olduğu 1970 öncesinde başarı elde etmiştir. Fakat 1970’lerde yargıdaki iç bağımlılıklar ve oluşan ayrıcalıklı ve dokunulamaz yargıçlar zümresi nedeni ile bağımsızlık ve teminatlar kaybedildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet Bakanı ve müsteşarı vasıtasıyla yürütmeye bağımlı hale geldi, bakan veya müsteşarı katılmadan karar veremez oldu. Ekonomik sorunların zirve yaptığı, enflasyonun azdığı 1970’li yıllardan sonra ise 24 Ocak Kararları ile ekonominin dışa açıldığı yıllarda ihmal edilen yargının kaynakları, hızla büyüyen ekonomiye göre cüce kaldı. 1980’li yıllardan bu yana yargı, halkın ihtiyacına uygun hizmet vermediği gibi verdiği hizmetlerde de sınıfta kalmaya devam ediyor.”

2022’de de çok sınırlıydı

Gün’ün yargı hizmetlerine verdiği bazı notlar ve gerekçeleri şöyle: Bilgi, tecrübe ve yetkinlik: 3. Yargı mensupları, hakkında karar verdikleri davalarda gerçek hayata ilişkin bilgileri, 2022’de de çok sınırlıydı. Patent davasına bakan hâkimler bilimsel ve teknik bilgi sahibi değildi. Finans işlemlerine ilişkin davalara bakan hâkimler konuya yabancıydı, bilgileri yüzeyseldi. En önemlisi, 2022’de dilimize “çocuk hâkim” diye bir terim girdi! Liyakat ve performans: 3 . Yargı mensuplarının yeknesak bir kariyer planı 2022’de de yoktu. Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi ile Adalet Bakanlığı’nda görev verilen tetkik hâkimleri sübjektif yöntemlerle seçildi; haklarındaki raporlar gizli tutuldu, performansları, hizmetlerinin kalitesine göre değil niceliğine göre ölçüldü.

Makul sürede yargılama ilkesi ihlal edildi

Makul sürede ve adil yargılanma: 2. Yargılamaların neredeyse tamamında makul sürede yargılama ilkesi ihlal edildi. Anayasa Mahkemesi’ne başvuruların %77’si, ihlal kararlarının % 60’tan fazlası, süre bakımından adil yargılanma hakkı ihlaline ilişkindi. Hâkimler, görmekte oldukları davaları sona erdirmeden tayin edilip, tabii hâkim ilkesi yaygın olarak ihlal edildi. Yargı ile kamuoyu arasında etkili iletişim: 2. Gerekçeli kararların gerekçeleri zayıftı. Kamuoyunun bilgi alma ve eleştirme hakkını kısıtlayan gizlilik ve mahremiyet kararları verildi. Bazı tartışmalı kararları nedeniyle kamuoyunun şiddetli eleştirisini çeken hâkimlerin isimleri bile öğrenilemedi. HSK kararlarının çoğu gerekçesizdi, gerekçeli kararlarda da gösterilen gerekçe verilen kararın haklılığını ortaya koymaya yeterli değildi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı sınıfta kaldı

    Rusya: Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduk

    Kuveyt ilk uydusunu fırlatıyor

    Filipinler'de 65 binden fazla yolcu elektrik kesintisiyle mağdur oldu

    Kış çetin geçiyor: Grip, COVID-19, rinovirüs ve RSV bir arada

    Yeni yılda yeni zamlar

    BM kararından Filistin memnun

    İstanbul’un enflasyonu % 92

    Gençlerin umutla baktığı bir ülkeyi inşa edelim

    Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamında

    Tıp literatürüne girdi

    “Harf Makamı”

    Netanyahu hakaret etti

    Çözüm fırtınası geliyor

    Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti 1217. gününde

    8 bin hesap ''sanal'' devriyeye takıldı

    Kim'den nükleer cephaneliğin "katlanarak" artması çağrısı

    1,4 milyonu aşkın ev hayvanı kimliklendirildi

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 49'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı sınıfta kaldı
    Süleyman KÖSMENE

    Nur cemaati “siyasetli cemaat”midir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimleri kazanma atraksiyonları
    Şükrü BULUT

    Gençliğimiz idari ve siyasi tedbirlerle değil, ancak Kur’an ile kurtulur…
    Yeni Asya'dan Size

    2023’e girerken
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımıza “hamiyet” aşısı yaptırdık mı?
    Rukiye Anar

    Kaçınılmaz son
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Rusya esâretiyle alâkalı arşiv vesîkaları
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni gün, yeni bir âlemin kapısıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.