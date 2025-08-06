YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, emekliye sevk edildi.

Orgeneral Gürak’tan boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri bir yıl uzatıldı. AA

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