Yasakların kanunî dayanağı yok

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, LGS ve YKS için alınan sokağa çıkma yasağı kararını eleştirerek, “Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanının bir talimatı, tweeti yahut da İçişleri Bakanının genelgesi ile ilan edilen yasaklar, Anayasadan kaynaklanmayan bir yetkinin kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Tedbirlerin gerekli olduğunu ancak keyfiyetle alındığını belirten Yeneroğlu, “Sadece otoriter yönetimler talimatla yasal dayanağı olmayan idari kararları keyfi bir şekilde alabilir” dedi. Hukuk devletini ezen bir kuvvetler birliği oluşturma çabasının bilinçli olarak teşvik edildiğini belirten Yeneroğlu, “Hukuk devletinin temel ilkeleri olan kuvvetler ayrılığı ve temel haklara müdahale eden kararlarla ilgili yasama şartının göz ardı edilmesi maalesef ülkemizde olağan hale gelmiştir” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu, parlementoyu işlevsiz kılan bu yetki gaspına karşı Meclis’in sesiz kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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