Yaylalar yapılaşmaya mı açılıyor?

Türkiye’de hayvancılığın gelişmesinin önündeki en büyük engel meraların yetersizliği olduğunu söyleyen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a; “yayla ve meralar yapılaşmaya mı açılıyor” diye sordu.

TBMM Başkanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemi ile yazılı bir soru önergesi veren Hasan Subaşı; hayvancılığın gelişmesi için meraların önemini vurgulayarak, “Türkiye’de hayvancılığın gelişmesinin önündeki en büyük engel meraların yetersizliğidir. Terör döneminde Doğu ve Güneydoğu’daki meraların da kullanılamaz hale gelmesi hayvancılığa büyük darbe vurmuştur” dedi. Subaşı önergesinde şunu sordu: “2002 yılından bu yana TOKİ ya da başkada idari kurumlar tarafından imara açılan, yapı ve tesis inşa edilen kaç adet alan mera ve yayla alanları içerisinde bulunmaktadır?” Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 325

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.