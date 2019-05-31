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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Yeni askerlik sistemi kafaları karıştırdı

31 Mayıs 2019, Cuma
Yeni askerlik sistemine getirilen eleştiriler, “ordu zayıflatılıyor, askerlik çağına gelmiş olanlarda eşitlik ilkesi bozuluyor ve cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler veriliyor” başlıklarında toplanıyor.

Askerliğe Saray muafiyeti

Kamuoyunda yeni askerlik sistemi olarak bilinen, AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Millî Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin bayram sonrasında görüşülmesi bekleniyor. Ancak savunma komisyonunda sadece ana muhalefet partisi CHP’den değil, iktidar ortağı olarak bilinen MHP’lilerden de eleştiriler yükselmesi kafaları karıştırdı. Yeni askerlik sistemine ilişkin eleştiriler “ordu zayıflatılıyor, askerlik çağına gelmiş olanlarda eşitlik ilkesi bozuluyor ve cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler veriliyor” başlıklarında toplanıyor. 

Ordu zayıflatılıyor mu?

6 ayı dolan askerlere terhis yolunu açan düzenleme için “Ordu zayıflatılıyor” eleştirisi bu noktada geliyor. Bu yenilikle birlikte, mevcut durumdaki askerlerin dörtte üçünün terhis edileceğini hesaplayan MHP, bu eleştiriyi dile getirenlerin başını çekiyor.

DW’nin haberine göre MHP Bursa milletvekili Hidayet Vahapoğlu, tecrübe kazanmış askerlerin terhisinin Türkiye’nin savunmasında ne gibi eksiklikler doğuracağının dikkate alınmasını istediklerini dile getiriyor. Endişelerini meclis savunma komisyonunda anlatan Vahapoğlu, “Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ne gibi risklerle karşı karşıya kalınacağı hesaplanmış mıdır” diye soruyor. 

“Cumhurbaşkanlığı makamını zedeler”

Yeni askerlik sistemi getiren Askeralma Kanun Teklifi’nin 45’inci maddesi de merak uyandırmaktan öte “Cumhurbaşkanı özel ordu mu kuracak” sorularını da beraberinde getirdi. 45’inci madde şöyle: “Barışta, olağanüstü hal ve seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.” Emekli tümgeneral Armağan Kuloğlu, “Neyin, ne olduğu belli değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her şeyi kapsayabileceği düşüncesiyle, askerlik için de böyle bir düzenleme öngörmek, sistemi bilmemektir. Türkiye hukuk devletiyse, bu madde de bir sınırın konulması gerekirdi. Cumhurbaşkanının özel ordu kuracağına ilişkin dedikodular, haberler bitmez artık” diyor. Emekli hava korgeneral Erdoğan Karakuş da, “Bu madde cumhurbaşkanlığı makamını zedeleyecek niteliktedir. Şaibe yaratır. Cumhurbaşkanı kimi, ne için, hangi sahada, hangi koşulda görevlendirmiş ki, askerlik hizmetinden muafiyete ortaya çıkacaktır. Halk çıkar der ki – Kimi kayırıyorsunuz-” uyarısı yapıyor ve maddenin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Etiketler: yeni askerlik sistemi
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