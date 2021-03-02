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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Yeni Asya'nın demokrat yayın politikasını kutluyorum

02 Mart 2021, Salı
Prof. Dr. Mehmet Altan 52. yayın yıldönümü vesilesiyle gazetemiz hakkında görüşlerini paylaştı.

Altan, "21 Şubat 1970'te yayın hayatına atılan Yeni Asya, Bediüzzaman Said Nursî'nin Kur'an tefsiri Risale-i Nur Külliyatını referans alan İslamî duyarlılığa sahip bir gazete olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilallere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. 21 Şubat'ta idrak ettiğimiz 52. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerinizi rica ediyoruz" şeklindeki yazılı sorumuz üzerine bir değerlendirme yaptı. 

Tutarlı çizgisini korudu

Prof. Dr. Mehmet Altan, görüşlerini şu ifadelerle paylaştı: "15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ortaya çıkan ve gititikçe  artan siyasal İslâmcı baskı rejimi döneminde Yeni Asya'yı her gün izleyen ve bütün gazeteleri birbiriyle kıyaslayan bir okur olarak, bu tanımlamaya bire bir sadık kalarak yayın yaptığına şahit oldum. ‘Kışla parfümlü’ siyaset ile  'cami parfümlü’ siyasetin hem çatıştığı, hem koalisyon yaptığı bu garip ve şaşırtıcı dönemde bunun kolay olmadığının altını çizmek gerek.

“Üstelik siyasal İslâmcı yayınlarda bir lümpenleşme ve  her gün irtifa kaybeden bir düzey var iken  Yeni Asya tutarlı çizgisini korudu. Demokrasiye sahip çıktı. Yayın politikasını hedeflerine uygun bir anlayışla sürdürdü. Siyasal İslâm iktidarın ne olduğunu hep birlikte görüp, yaşayanlar olarak bundan böyle  din, ırk ve mezhep bağlamından azade  olarak  soru teke indi : 'Demokrat mısın, değil misin?' Eğer cevap  'demokratım' ise tek şart demokrasinin kendine ve kurallarına sahip çıkmak.. 

“Yeni Asya'nın 52. yıldönümünü ve demokrat yayın politikasını kutluyorum. Nice yıllara..."

Abdullah Eraçıkbaş-İstanbul

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