Yeni Asya’ya yönelik hukukî baskıları doğru bulmuyoruz

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Karikatüristimiz İbrahim Özdabak’ın yargılandığı dâvânın ilk duruşması yapıldı ve bir sonraki duruşma tarihi 24 Eylül 2019’a olarak belirlendi.

Gazete yazıları, sosyal medya paylaşımları ve karikatürler nedeniyle yargılanan arkadaşlarımız mahkemedeki savunmalarında basın özgürlüğü ve hukuka güven vurgusu yaptı. Avukatımız Mustafa Özbek, “İkinci duruşmada muhtemelen karar verilecektir. Mütalaa gelirse ona göre savunmamızı hazırlayıp duruşmaya katılacağız” dedi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili N. Cihangir İslam, “Yeni Asya’ya yönelik hukuki baskıları doğru bulmuyoruz” açıklamasında bulundu. Bu tavır, ülkemizdeki hukuka zarar verir Milletvekili N. Cihangir İslam, Güleçyüz ve Özdabak’ın yargılndığı dâvâyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yeni Asya’ya yapılan baskıları doğru bulmadıklarını ifade eden İslam, “Sayın Kâzım Güleçyüz ve Sayın İbrahim Özdabak’ın yargılanmaları devam ediyor. Yayın politikalarıyla Türkiye’de demokrasi, hak ve adalet zemininden ayrılmadığına şahitlik ettiğimiz Yeni Asya grubuna yönelik yürütülen hukukî baskıları doğru bulmuyoruz. Yargısal sorunlar, hapishanelerde yaşanan haksızlıklar ve yanlış uygulamalar ile ilgili ifade beyan etmek terör örgütü üyeliği olarak cezalandırılmamalıdır. Bu tavır ancak ülkemizdeki hukuka zarar verir. Umarım bu asılsız suçlamalar ile hukuk ve adalet daha fazla yara almaz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. HABER: ÜLKER YILMAZ CABA ulkery.caba@hotmail.com

Okunma Sayısı: 404

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.