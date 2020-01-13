HALKIN YÜZDE 64’Ü “PARLAMENTER SİSTEME DÖNELİM” DİYOR. - İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: İNSANLAR İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMESİNİ İSTİYOR.

Güveni adalet sağlar

“Ekonominin patronu güvendir. Güveni sağlayan adalettir. Adaleti sağlayan hukukun üstünlüğüdür, özgürlüktür, ifade hürriyetidir, kuvvetler ayrılığıdır, şeffaflıktır. Akraba kayırmadan uzaklaşmaktır. Liyakatın öne alınmasıdır.”

Yeniden demokrasi

“BİZ bu işi başaracağız. Yeniden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin oluşmasını başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını tesis edeceğiz.”

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Yeni sistem benimsenmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan son anket çalışmalarına göre vatandaşın yüzde 64’ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin yeniden güçlendirilmiş, 21’inci yüzyılın taleplerine ve değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen hukukun üstünlüğünün olduğu parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyledi.

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18 ARALIK 2019 - YENİ ASYA 1. SAYFA

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Akşener, Mersin’de partisi tarafından ‘İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Paneli’ne katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen panelde konuşan Akşener, yapılan son anket çalışmasında vatandaşın yüzde 64’ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyleyerek, “Türkiye yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş ve 21’inci yüzyılın taleplerine, değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen, hukukun üstünlüğünün olduğu parlamenter sisteme geçmelidir. Ekonominin patronu güvendir, güveni sağlayan adalettir. Adaleti de sağlayan hukukun üstünlüğüdür. Özgürlüktür, ifade hürriyetidir, kuvvetler ayrılığı, şeffaflıktır, akraba kayırmaktan uzaklaşmaktır. Liyakatin öne alınmasıdır” dedi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TEKRAR TESİS EDECEĞİZ

Akşener, demokrasinin bir kurallar bütünü olduğunu ifade ederek, “Yaptığımız bu üçüncü toplantıda bu talep yüzde 64-65’e çıkmışsa biz İYİ Parti olarak muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz. Biz bu işi başaracağız. Yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını elbette tesis edeceğiz.” ifadelerini kullandı.