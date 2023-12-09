"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yolsuzlukla mücadeleye niyetimiz yok

09 Aralık 2023, Cumartesi 00:16
TÜRKİYE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE KENDİSİNE VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMİYOR. HÜKÜMET KONUYLA İLGİLİ AYAK DİREMEYE DEVAM EDİYOR.

22 görevin sadece 3 yapıldı - HSK’nın yapısı değişmeli

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu raporunda Türkiye’de milletvekilleri, hakimler ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesinde adım atılmadığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), milletvekilleri, hakimler ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesi hakkındaki Türkiye raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin tavsiyelerle uyumu “genel anlamda tatmin edici değil.” Türkiye’nin Mart 2022’de hazırlanan bir önceki rapordan beri bu alanda hiçbir ilerleme göstermediğini belirten GRECO, 22 tavsiyeden yalnızca üçünün tatmin edici bir şekilde uygulandığını tespit etti. Özellikle milletvekillerinin yolsuzluğuyla mücadeleye dikkat çeken GRECO, bu alanda tek bir tavsiyenin bile yerine getirilmediğini, milletvekillerinin mal beyanlarının doğrulanması için bir faaliyet yürütülmediğini, 2016’da gündeme gelen Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun tasarısında da hiçbir ilerleme olmadığını aktardı.

Hiçbir tedbir alınmamış

Hakim ve savcılarla ilgili üç tavsiyesinin dikkate alınmasını olumlu bulan GRECO, bu alana dair incelemesinin devamında önemli eksikler de tespit etti: “GRECO, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), Avrupa standartlarına uymayan yapısını değiştirmek için şimdiye kadar hiçbir tedbirin alınmamış olduğunu kaydeder. Yargı mensuplarının görev yerlerinin rızaları dışında değiştirilmesi de, ivedilikle ele alınması gereken bir meseledir.” BBC Türkçe’nin haberine göre Grup, Türkiye’den 30 Haziran 2024’e kadar bu eksiklikleri gidermek için atılan adımlara dair bir rapor talep etti.

Torba yasalardan kaçınılmalı

GRECO’nun yerine getirilmediğini tespit ettiği tavsiyelerinden bazıları şöyle: Yasama sürecinde kamuoyu istişarelerine dair kurallar geliştirilmesi. Torba yasalardan kaçınılması. Milletvekillerinin mal beyanlarının teyit edilmesi, kuralların ihlal edilmesine karşı caydırıcı yaptırımlar getirilmesi Milletvekilleri hakkında rüşvet suçlamasıyla yürütülen ceza soruşturmalarının engellenmemesi. Hakim ve Savcılar Kurulu’nun bağımsızlığının sağlanması Hakim ve savcıların işe alınırken Adalet Bakanlığı’nın değil yargı erkinin müdahil olması. Hakim ve savcıların etik davranış ve dürüstlüklerine dair değerlendirmelerin kamuoyuna açık, nesnel kriterlere dayalı olması Hakim ve savcıların yerlerinin rızalarına aykırı olarak değiştirilme olasılığının azaltılması.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzlukla mücadeleye niyetimiz yok

    Daha kaç çocuk ölmeli?

    Halkı aldatıyorlar

    ABD sivillerin korunması için baskıyı attırdı

    Faiz rekor kırıyor

    AYM’den devlet keyfiliğine karşı yeni karar

    Kazanan kim, kaybeden kim?

    Seçim bitti, Yunanistanla barıştık

    İstanbul’da deprem riski yüzde 47

    Karadeniz Ereğli'de kaybolan 7 kişilik mürettebatı arama çalışmaları 20. gününde

    G7: Gazze’de acil eyleme ihtiyaç var

    Türkiye yalnızlaştı

    Tenceresi boş milyonları düşünen kimse yok

    Ramazan iftarı UNESCO listesinde

    KYK yurdunda yine asansör kazası

    Yeneroğlu: Hukuksuzluk devam ediyor

    İktidar harcıyor, vatandaş ödüyor

    Büyüme durdu, daralma geliyor

    Hatay Özel Afet Bölgesi ilan edilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Okuduğunu anlamayan bir nesil...
    Mehmet ÇETİN

    Kader konusunu anlayamıyorum!
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindar kim, “sözde” dindar kim!?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yolsuzlukla mücadeleye niyetimiz yok
    Ahmet BATTAL

    Bilim adamı tornası
    H. Muharrem OKUR

    Madem ahiret var...
    Feyzullah ERGÜN

    Şifa hazinesi: Gül (1)
    Faruk ÇAKIR

    İtiraz etsen de dinle!
    Cenk ÇALIK

    İhlâs penceresinden bakmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.