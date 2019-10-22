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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

YPG'ye verilen süre doldu

22 Ekim 2019, Salı 22:56
ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası YPG'ye verilen 120 saatlik çekilme süresi sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleşen görüşme sonrası varılan mutabakatın ardından, YPG'ye verilen 120 saatlik çekilme süresi sona erdi. 17 Ekim 2019 tarihinde başlayan süre 22 Ekim saat 22:00 itibariyle sona erdi.

Daha önce 'YPG'lilerin güvenli bölgeden tamamen çekilmemesi durumunda, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'na kaldığı yerden devam edeceğini' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin bitmesinin ardından ''ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil. Atmamız gereken adımları atacağız'' açıklamasını yaptı.

Etiketler: YPG, Türkiye, süre
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