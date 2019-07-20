Yurt dışından yapılan noter hizmetleri teknoloji ile kolaylaşıyor

﻿﻿﻿Yurt dışında yaşayan vatandaşlara konsolosluklar aracılığıyla verilen noterlik hizmetleri, kurumlar arası gerekli entegrasyonun tamamlanmasıyla kolaylaştı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara konsolosluklar aracılığıyla verilen noterlik hizmetleri, kurumlar arası gerekli entegrasyonun tamamlanmasıyla kolaylaştı.

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ihtiyaç duydukları noterlik belgelerine artık çok daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabiliyor.

Yurt dışında yapılan işlemler uygulama öncesinde muhataplarına posta ve kargo gibi yollarla ulaştırılıyorken konsolosluklar ve Türkiye Noterler Birliği bilişim sistemi arasında sağlanan entegrasyon sonrasında yurt dışında yapılan işlemler için aynı anda yurt içinde bulunan noterliklerden örnek alınması mümkün hale geldi.

Yeni uygulamayla posta gönderilmesine gerek kalmaksızın yapılan işlemin örneği, yetkilendirilen kişi tarafından Türkiye'deki herhangi bir noterlikten alınabiliyor. Uygulamayla özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlanıyor.

Uygulama 6 Nisan 2019'dan bu yana devam ediyor. Uygulamayla yurt dışında yaşayan vatandaşlar bin 53 kalemde işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Adalet Bakanlığı yurt dışında yaşayan yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiren bu uygulama ile ilgili olarak tanıtım çalışmalarına devam ediyor.