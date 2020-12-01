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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yurt genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

01 Aralık 2020, Salı 22:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizliğe büründü

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boşaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21.00 itibariyle Beykoz'daki kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik oluştu.

İlçenin ana caddelerinin yanı sıra mahalle aralarında da vatandaşların kısıtlamaya uydukları görülürken, genelge gereğince paket servis hizmeti veren işletmelere ait kuryelerin kullandığı motorsikletlerin hareketliliği de dikkati çekti.

Beykoz'daki birçok noktada emniyet güçleri kontrol noktaları oluşturarak, vatandaşların sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol etti.

Saat 21.00'den sonra ana cadde üzerindeki otobüs duraklarında bazı vatandaşlar evlerine gidebilmek için beklemeye devam etti.

Polis ekipleri Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara para cezası kesti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Avcılar ve Esenyurt'taki trafik yoğunluğu azaldı. Bazı vatandaşların saatlerin 21.00'i göstermesiyle bir an önce evlerine gidebilmek için yoğun çaba gösterdiği görüldü. 

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri kısıtlamanın başlaması ile dışarıda bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu. Çevrede az sayıda turist bulunduğu görüldü.

Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri Cevizlibağ E-5'teki üç şeridi kapatarak trafiği yan yola aktardı. 

Burada denetim noktası oluşturan ekipler, trafikte seyir halinde olan araçların sürücülerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol etti.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, şehir içi trafik yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yüzde 9'a geriledi.

Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. 

Hafta içi her gün devam edecek kısıtlama kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı  

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi. 

İzmir'de cadde ve sokaklarda saatin 21.00 olmasıyla hareketlilik oldukça azalırken Karşıyaka İskele önünde çok az sayıda insan görüldü.

Aydın'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin en işlek noktaları başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor. 

Manisa'da da meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. 21.00 itibarıyla başlayan uygulamayla başta Mimar Sinan Bulvarı olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi. Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Uşak'ta, kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Atapark gibi alanlar kısıtlamayla birlikte sessiz kaldı. 

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. 

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Bülent Angın, Turgut Özal ve Ziyapaşa bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlama denetiminde bulundu.

AA

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