Yüzde 38 zam enflasyonu fırlatacak

Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektriğe yapılan %38 oranındaki zammın tüketici enflasyonuna olan etkisini değerlendirdi.

Elektrik zammı herkesi çarpacak

Prof. Dr. Emek’in paylaştığı verilere göre, bu zam tüketici enflasyonunu yaklaşık %0.84 oranında artıracak. Merkez Bankası’nın yayımladığı tabloya göre, elektrik ve doğalgaz fiyat ayarlamalarının tüketici enflasyonuna etkileri şu şekilde:

TÜFE Doğalgaz: %0.18 doğrudan etki, %0.12 dolaylı etki

TÜFE Elektrik: %0.30 doğrudan etki, %0.20 dolaylı etki

Tabloya göre, elektrik fiyatlarında %10 oranında bir artış tüketici enflasyonunu doğrudan %0.30, dolaylı olarak ise %0.20 artırıyor. Bu veriler ışığında, %38 oranındaki bir zam, toplamda yaklaşık %0.84 oranında bir enflasyon artışına neden olacak.

Elektrik zammı dağıtım şirketlerinin cebine girecek

Elektriğe yapılan yüzde 38’li zammı inceleyen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) artışın konutlar için (8 kWh/gün ve altı) yüzde 2,5’le sınırlı kaldığını buna karşın dağıtım şirketlerine aktarılan dağıtım bedelineyse yüzde 58,9 oranında fahiş bir zam yapıldığını tespit etti. Elektirk Mühendisleri Odası EPDK tarafından elektriğe yapılan yüzde 38 oranındaki zamla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada enerji üretim maliyetlerinde ciddi bir artış yaşanmadığı belirtilerek yapılan zammın dağıtım bedeline yapılan yüzde 58.9 oranında zamdan dolayı dağıtım bedeli kaynaklı olduğuna ve zammın altından dağıtım şirketlerinin çıktığına işaret etti.

DAĞITIM BEDELİ TIRMANIYOR

Faturanın en önemli kalemi olması gereken enerji bedelinin, dağıtım bedelinin çok gerisinde kalmasının, piyasanın çarpık bir biçimde yapılandığını gözler önüne serdiğinin altı çizilen açıklamada; “EPDK`nın açıklamasında kullandığı “enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış” ibaresi açıkça zamma mantıklı bir gerekçe üretmeye çalışan bir manipülasyon çabasıdır” ifadelerine yer verildi.