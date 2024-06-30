Elektrik zammı herkesi çarpacak

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK), ELEKTRİK TARİFELERİNE 1 TEMMUZ’DAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ZAM YAPTI. MESKEN ABONE GRUBU İÇİN ZAM ORANI YÜZDE 38 OLARAK AÇIKLANDI. ZAM, HER KESİMİ ZOR DURUMDA BIRAKACAK.

Gerekçe üretim maliyeti artışı - Maaşlara zam geri alınacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetleri sebebiyle, elektrik tarifelerine 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere zam yaptı. Verilen bilgiye göre, mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldı. Artışın ardından, evlerde kullanılan elektriğin 100 kWh bedelinin 207,23 TL olduğu kaydedildi. Elektrik zammı, akaryakıt zammının hemen ardından geldi. 25 Haziran sonrası yapılan bu zam, Temmuz ayı enflasyonuna dahil edilmeyecek. Zam 1 Temmuz itibariyle geçerli olduğu için Haziran ayı enflasyonunu etkilemeyecek ve zam emeklilerin maaş artışına dahil edilmeyecek. Bu da milyonlarca insanın daha düşük maaş artışı alacağı anlamına geliyor. Yeni yapılan bu zamlar, yaşama maliyetlerini daha da artıracak. Özellikle konutlardaki yüzde 38’lik artış, vatandaşın günlük hayatına doğrudan yansıyacak. Tarım alanlarındaki yüzde 30’luk zam ise tarım ürünlerinin maliyetlerini artıracak ve bu da dolaylı olarak gıda fiyatlarına yansıyacak.

Sanayici: Enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklanan elektrik zamlarına sert tepki gösterdi. Bahçıvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır” dedi.

Vatandaş: Mum yakma devrine döneceğiz

Elektriğe gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, “Elektriğe yüzde 38 zam çok fazla. Çok yüksek bir zam bu. Klima açmıyoruz, açamıyoruz. Klimayı açarsak ödeyemeyiz zaten” derken başka bir emekli ise, “Eskiden elektrikten tasarruf yapmak için mum yakarlardı, gaz lambası ile idare ederlerdi. Bu millet gittikçe ona dönmeye başladı “ifadelerini kullandı.

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Uysal’dan zam tepkisi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal elektriğe yapılan zammı eleştirerek, “Elektrik üreticilerininki maliyet artışı da Türk çiftçilerininki maliyet artışı değil mi?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıkla yapan Gültekin Uysal, “Eyyyyy AKP/ERDOĞAN… Bir taraftan enflasyona sebep olacak’ diye milyonlarca Türk çiftçisinin girdi maliyetleri %52 artmasına rağmen bir önceki yıla göre prim hariç %12 artış yaparak Buğday Taban Fiyatı açıklayacaksınız diğer taraftan elektriğe %38 zam yapacaksın!!! Sizin kimin tarafında olduğunuzu zaten biliyoruz; siz Türk Çiftçisinin, Esnafının, Emeklisinin yanında değilsiniz!!! Elektrik üreticilerininki maliyet artışı da Türk çiftçilerininki maliyet artışı değil mi? Şimdi %38’lik elektrik zammı, enflasyona sebep olmayacak mı?” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha



Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Benzin ve motorine yine zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı. Benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatları: İstanbul Avrupa Yakası: Benzin fiyatı: 42.27 TL, Motorin litre fiyatı: 42.38 TL. İstanbul Anadolu Yakası: Benzin fiyatı: 42.14 TL, Motorin litre fiyatı: 42.28 TL. Ankara akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 43.25 TL, Motorin litre fiyatı: 43.35 TL. İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 43.59 TL, Motorin litre fiyatı: 43.77 TL.

Ankara - anka