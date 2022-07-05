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6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yüzde 63: Borcum arttı

05 Temmuz 2022, Salı 22:54
MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden altısı son yıllarda ‘borcunun arttığını’ söyledi.

Yayımladığı verilerle uzun süredir sokaktaki gerçeği yansıtmamakla suçlayan Türkiye İstatistik Kurumu’na göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,6’ya yükseldi. Aylık artış yüzde 4,95.

Diken’in haberine göre, Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse haziranda yıllık enflasyon oranı yüzde 175,55’e çıktı. ENAG’a göre aylık artış yüzde 8,31 oldu. Kurucusu Özer Sencar’ın Twitter’dan paylaştığı MetroPOLL anketine göre katılımcıların yüzde 63’ü ‘borçlarının arttığını’ söyledi. Yüzde 8,4’lük kısım “Azaldı” derken yüzde 13,8 ‘değişmediğini’, yüzde 14,9 da ‘borcunun olmadığını’ söyledi. Yüzde 83,5’le en çok HDP seçmeni “Borcum arttı” derken yüzde 21’le en çok MHP seçmeni ‘borcunun azaldığını’ söyledi.

Haber Merkezi

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