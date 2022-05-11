Yüzde 83: Ekonomik sorunlar hemen çözülemez

Türkiye’nin son günlerde en çok tartışılan konusu Suriyeli ve Afgan sığınmacıların ülkelerine gönderilip gönderilmeyeceği oldu.

Yapılan son araştırma ise aslında ekonomi ve hayat pahalılığının mültecilerden daha önemli bir sorun kaynağı olarak görüldüğünü gösterdi. Vatandaşların yüzde 55,2’si ekonomiyi, yüzde 27,3’ü de hayat pahalılığını Türkiye’nin en önemli sorunu olarak gösterdi. Sığınmacıların en önemli sorun olduğunu söyleyenler ise sadece yüzde 14,6 olarak görüldü.

Karar’ın haberine göre, ankete katılanlara son 5 yılı düşündüklerinde hane halkı gelirinin artıp artmadığı ya da eksilip eksilmediği soruldu. Katılanlardan yalnızca yüzde 9,5’lik bir kesim hane halkı gelirinin arttığını kaydederken, yüzde 64,8 ise bu gelirin azaldığını söyledi. Türkiye’nin 82,3’ü ise ekonomik sorunların kısa zamanda çözülmeyeceğine inandıklarını belirtti.

Haber Merkezi