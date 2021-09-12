Yüzde 90 ekonomik gidişattan rahatsız

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nasır başkanlığında Türkiye’de Seçmenlerin Siyasî Kimlik Temelli Profil Analizi yapıldı.

Sözcü’den Taylak Büyükşahin’in haberine göre Prof. Dr. Nasır, “Araştırmamızda katılımcılara ülke ekonomisiyle ilgili olarak genel memnuniyet düzeyleri sorulduğunda, katılımcıların % 90.5’i memnuniyet düzeylerini düşük ve çok düşük olarak belirttiler” dedi. Araştırmaya katılanların % 56.9’unun serbest piyasaya ve ekonomiye ne kadar az müdahale edilirse ülke ekonomisinin o kadar iyi olacağı görüşünde olduğunu anlatan Nasır, “Katılımcıların % 81.3’ü lise ve üniversite eğitiminin devlet tarafından gerçekleşmesini, % 82.4’ü ise kamu işletme ve iştiraklerinin özelleştirilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar” diye konuştu. Araştırmada ideolojik bağlılığı daha çok jenerasyon X dedikleri ileri yaş gruplarında gördüklerini belirten Nasır, jenerasyon Y’nin büyük bir bölümü ile jenerasyon Z’de böyle kuvvetli bir ideolojik bağın olmadığını, bu jenerasyonların daha çok evrensel ilkelere önem verdiğini kaydetti.