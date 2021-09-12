"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yüzde 90 ekonomik gidişattan rahatsız

12 Eylül 2021, Pazar 22:30
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nasır başkanlığında Türkiye’de Seçmenlerin Siyasî Kimlik Temelli Profil Analizi yapıldı.

Sözcü’den Taylak Büyükşahin’in haberine göre Prof. Dr. Nasır, “Araştırmamızda katılımcılara ülke ekonomisiyle ilgili olarak genel memnuniyet düzeyleri sorulduğunda, katılımcıların % 90.5’i memnuniyet düzeylerini düşük ve çok düşük olarak belirttiler” dedi. Araştırmaya katılanların % 56.9’unun serbest piyasaya ve ekonomiye ne kadar az müdahale edilirse ülke ekonomisinin o kadar iyi olacağı görüşünde olduğunu anlatan Nasır, “Katılımcıların % 81.3’ü lise ve üniversite eğitiminin devlet tarafından gerçekleşmesini, % 82.4’ü ise kamu işletme ve iştiraklerinin özelleştirilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar” diye konuştu. Araştırmada ideolojik bağlılığı daha çok jenerasyon X dedikleri ileri yaş gruplarında gördüklerini belirten Nasır, jenerasyon Y’nin büyük bir bölümü ile jenerasyon Z’de böyle kuvvetli bir ideolojik bağın olmadığını, bu jenerasyonların daha çok evrensel ilkelere önem verdiğini kaydetti. 

Okunma Sayısı: 517
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı

    İsrail askerleri ,14 Filistinliyi gözaltına aldı

    'Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi'

    9 büyükşehirdeki 10 toptancı hali denetlenecek

    ABD'de yeni bir tropikal fırtına alarmı

    Meteoroloji'den Erzurum, Kars ve Ardahan'a sağanak uyarısı

    Cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Ülkeyi erken seçime götürmek lazım

    Yüzde 90 ekonomik gidişattan rahatsız

    Müsilaj tehlikesi sürüyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Türkiye'nin en uzun nehrinde de kuraklık alarmı

    Karadeniz'deki sellerle ilgili 15 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor

    Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

    12 Eylül’e rahmet okuttular

    TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

    İspanya'nın Endülüs bölgesindeki yangınlar 5. gününde: 6 bin hektar alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Kutlular Ağabeyden bir 12 Eylül hatırası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah rüyada görülür mü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yolsuzluk ve zulümler nasıl önlenir?
    Risale-i Nur'dan

    Güz mevsiminde hafîziyete emanet edilir tohumlar
    Sebahattin YAŞAR

    Nankörler sevilmez
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahrarlar iki defa başa geçtiği halde...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Demokrat kadrolara ihtiyaç var
    Mehmet KARA

    Demokrasinin dili muhabbettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.