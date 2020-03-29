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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Yüzde 95 civarında hayat eve çekildi'

29 Mart 2020, Pazar 23:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığını belirterek, "Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi." dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına konuk oldu.

Koronavirüse yakalanan emniyet mensubu olup olmadığının sorulduğu Bakan Soylu, "Şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan iyileşenler de var." cevabını verdi.

Sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Soylu, alamayacakları hiçbir tedbirin bulunmadığını belirterek, "Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi. Yarını ve öbür günü de izleyeceğiz. Sabahleyin valilerimize söylediğim şudur. Şehir içi giriş ve çıkışların kontrolünü daha fazla artırın. Hiçbir özel aracı sektirmeyin. Otobüsler muhakkak kontrol edilecek. 'Şehir içi özel taşımada ister belediye ister halk otobüsü ister minibüs olsun her birini tek tek kontrol edin. Sosyal mesafeyi ihlal edecek ne varsa, araba bağlanması gerekiyorsa, kamu, tüzel beni ilgilendirmiyor hepsini bağlayın.' dedim."

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçlarıyla ilgili soruya Soylu, "10-15 gün içerisinde inşallah açıklanacaktır. Orada süreçler de hemen hemen tamamlandı." cevabını verdi.

"Kendilerinden gelen bir talepti biz de değerlendirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Taksi ve esnaf odalarıyla görüşüldü. Bir gün sonu tek diğer gün sonu çift olan plakalar çıkacak. Zaten önemli bir bölümünde 'çıkalım-çıkmayalım' tereddütü söz konusuydu. Kendilerinden de gelen bir talepti biz de değerlendirdik. İhtiyaç duyan diğer vilayetlerin bu kararı alabileceği de genelgede yazıyor." diye konuştu.

AA

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