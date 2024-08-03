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3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Zam değil zulüm

03 Ağustos 2024, Cumartesi 12:03
ELEKTRİKTEN SONRA DOĞALGAZA YAPILAN ZAMMA TEPKİLER DEVAM EDERKEN, “ENFLASYONU ÜCRET ARTIŞLARI DEĞİL, ASIL BU ZAMLAR PATLATIR” DENİLİYOR.

Yük yine milletin sırtında

İktidar, çalışanların maaşlarına ve asgarî ücrete ‘Enflasyonu patlatır’ gerekçesiyle yapmaktan kaçındığı zammı elektriğe ve doğalgaza yaparken, ‘Enflasyonla mücadele, fatura zamları söz konusu olduğunda unutuluyor. Yük yine milletin sırtına bırakılıyor’ tepkileri yükseldi.

 

Yılın kalanı daha zor geçer

Ekonomistler: “Son dönemde enflasyonun alım gücünü eritmeye devam etmesine rağmen ücret artışlarının sınırlı yapılması ve elektrik-doğalgaz-ulaştırma gibi seçim sonrası gecikmiş zamların hayata geçirilmesi sebebiyle, yılın kalanı vatandaş için daha zor geçecek.”

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ZAM DEĞİL ZULÜM

Hükümet, maaş zammına ve asgari ücrette artışa ‘enflasyonu patlatır’ diyerek yapmadığı zammı elektriğe, gaza yaptı. Zamlardan sonra, “Yük yine milletin sırtına bırakılıyor’ tepkileri yükseldi.

‘Asgari ücrete zam enflasyonu tetikler’ argümanıyla yola çıkan Hükümet, bu sene yüksek enflasyona ve açlık sınırı verilerine rağmen ara zam olmayacağını açıkladı. Fakat ne pazarda ne markette ne de faturalarda zamlar durmadı. Su, elektrik, köprü, otoyol derken en son doğal gaza da zam geldi. Ama asgari ücrette kuruş oynama gerçekleşmedi.

Elektriğe 1 Temmuz’dan itibaren gelen yüzde 38’lik zammın ardından doğalgaz fiyatları da aynı oranda arttı. EPDK, konutlara etkinin yüzde 24 olacağını kaydetti. Ekonomist Serkan Özcan, enflasyonla mücadelenin milletin sırtına yüklendiğini belirtti.

Ekonomist Hakan Kara “Yıl sonu enflasyon hedefinin tutması olasılığı sıfırlandı. Yılın kalanı vatandaş için zor geçecek” dedi. Barış Soydan ise “Doğal gaz fiyatları dünyada düşüyor. Gaza zam piyasa ve kurla ilgili değil, bütçe açığını kapatmak için” ifadesini kullandı. Hükümet bu sene asgari ücrete ara zam yapmayacağını duyurdu. Bunun en büyük nedenlerinden birini de enflasyon olarak gösterdi. Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun faturasını asgari ücrete kesen hükümet, bu sene yine patronları sevindirdi.

Fakat ücretli çalışanlara zam yapılmamasına rağmen zamlar hız kesmedi. Hükümet’in bir anlamda çatısı altında olan elektrik, doğal gaz, su, köprü, otoyol ve benzeri birçok kalemde fiyat artışları hız kesmedi. Bu tablo karşısında vatandaşlar zamları enflasyon dostu asgari ücreti de enflasyon canavarı olarak tanımladı. En son zam haberi de Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ’den (BOTAŞ), geldi.

3’LÜ TAMAM ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZA ZAM

Elektrik fiyatlarına da yüksek oranda zam yapıldı. EPDK’dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

 

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