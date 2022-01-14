Zam yağmuru mağdur etmeye devam ediyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda elektriğe yapılan zamlara ilişkin konuştu.

Tutdere, “İktidarın kademeli elektrik uygulaması adı altında getirdiği yeni soygun düzeni, vatandaşın cebinde ne var ne yok hepsini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı. Bu uygulamayla hortum, direkt vatandaşın, fakir fukaranın cebine bağlandı. Yeni uygulamayla zam yağmuru, Türkiye’nin her tarafında vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor. Seçim bölgem Adıyaman ve ülkemizin birçok yerinde bu ay vatandaşlarımız fahiş elekt- rik faturalarıyla karşılaştı, faturalar 4-5 kat arttı. İktidara çağrı yapıyorum. Vicdana gelin, zamları durdurun. Buradan vatandaşa da halkımıza da bir çağrı yapıyorum. Sandık önünüze geldiğinde bu ampulü söndürün, rahat edin” dedi.

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