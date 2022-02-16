Zamların sebebi enerji politikası

Türkiye Raporu, yurttaşa, enerji fiyatlarındaki artışın sorumlusunu ve etkilerini sordu. Araştırma Şubat ayının ilk haftasında, Türkiye genelinde 1500 kişi ile görüşerek yapıldı.

Araştırmaya katılanlara, “Sizce enerji zamlarının en büyük nedeni ne?” diye soruldu. Yurttaşların, yüzde 48’i zamların nedenini Türkiye’nin enerji politikasına bağlarken, yüzde 26’sı döviz kurundaki artışı gerekçe olarak gösterdi. Katılımcıların yüzde 26’sı ise “Neden, dünya genelindeki fiyat artışı” dedi. Vatandaşların yüzde 76’sı artan fiyatlar karşısında doğal gaz ve elektrik tüketimlerini azalttıklarını ifade etti. “Diğer harcamalarımı kıstım” diyenlerin oranı da yüzde 76 oldu. T24’ün haberine göre, vatandaşların yüzde 59’u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ifade etti. Haber Merkezi

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