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8 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Zulmün resmini çizebilir misin? - MEB’den skandal yarışma: Hayalimdeki Çin

08 Mayıs 2021, Cumartesi 02:34
ÇİN’İN MÜSLÜMAN UYGURLARA ZULMÜ BÜTÜN DÜNYADA TEPKİ GÖRÜRKEN, MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI BİR SKANDALA İMZA ATTI.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

MEB NE YAPMAK İSTİYOR?

ÇİN Uygur Türklerine soykırım uygularken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda “Türkiye – Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl-Hayalimdeki Çin” temalı bir resim yarışması düzenledi.

TEPKİ BÜYÜK: İPTAL EDİLSİN

YARIŞMAYA başta veliler olmak üzere, her kesimden tepki yağdı. Antalya milletvekili Feridun Bahşi yarışmanın iptali için TBMM’ye soru önergesi verdi. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk, MEB’i kınadı.

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Zulmün resmini çizebilir misin?

MEB Ortaoğretim Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Hayalimdeki Çin” temalı resim yarışması, Doğu Türkistan’a soykırım yapan Çin’i güzellemesi sebebiyle büyük tepki topladı.

MillÎ Eğitim Bakanlığı Ortaoğretim Genel Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda “Hayalimdeki Çin” temalı bir resim yarışması düzenledi. Yarışmayı tepkiler gelirken, bu girişim “skandal” olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından, MEB Orta öğretim kurumları öğrencileri arasında düzenlenen “Hayalimdeki Çin Resim Yarışması”, 2016 yılından bu yana devam ediyor. “Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmeyi” amaçlayan yarışma, aynı zamanda öğrencilerin Çin’i daha iyi tanımalarını da sağladığı ifade ediliyor.  Tepki çeken yarışmanın teması; “Türkiye – Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl” olarak belirlendiği bildirildi. 

Yarışma iptal edilsin

Türkiye Uygur Hareketi, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada yarışmanın iptal edilmesini istedi. Soykırıma uğrayan Doğu Türkistanlıların hayal edilmesi gerektiğini belirten Türkiye Uygur Hareketi, “Bugün hâlâ soykırıma uğramakta olan Uygur Türklerini hayal edelim, soykırım yapan Çin’i hayal etmeyelim. Lütfen yetkililere ulaşana kader RT edelim, bu yarışma iptal edilsin!” ifadelerini kullandı. Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, yarışmaya tepki göstererek, sosyal medya hesabından,  “Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türklerine Hayatı Perişan Eden ‘Hayalimdeki Çin’i’ Anlatayım; - Acı, kan, zulüm, dehşet, gözyaşı, Soykırım Devleti Çin” Millî Eğitim Bakanlığı, “Hayalimdeki Çin” konulu resim yarışmasına alet edilmiş. Sevgili öğretmenler. Lütfen, öğrencilerinize söyleyin; Doğu Türkistan’daki soykırımın resmini yapsınlar” dedi.

Bu nasıl bir gaflet!

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a; “Sayın Bakanım, yarışmanıza Çin’in Doğu Türkistan zulmünü hatırlatacak resimlerle öğrenciler katılsa kabul edecek misiniz?” diye soran Seyit Tümtürk, “Bu nasıl bir gaflet. Bu nasıl bir cinayete ortak olmadır. Çin tarafından 1949 yılında işgal edilen Doğu Türkistan’da yaşanan soykırımı görmezden gelerek böylesi bir yarışmanın düzenleniyor olması Türkiye’de yaşayan Uygur Türklerini derinden yaralamıştır. Ümit ederiz ki bu yanlıştan bir an önce dönülür. Uygur Türklerine yapılan zülüm arttırdıkça yapılan böylesi davranışlar Çin’i daha cüretkâr yapmakta. (…) Umulur ki İktidar Çin’e Doğu Türkistan konusunda gereken tavrı sergilesin” diye konuştu. 

Meclis’e soru önergesi

Diğer yandan, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi yarışmanın iptali için TBMM’ye soru önergesi verdi.

MEB Bakanı Ziya Selcuk tarafından cevaplaması isteğiyle verdiği önergesinde Bahşi, “İçinden geçtiğimiz süreçte Türk milletin daha fazla üzülmemesi için yarışmayı iptal etmeyi düşünüyor musunuz? Bu yarışmanın düzenlenmesini doğru buluyor musunuz? Bakanlık olarak ‘soykırıma uğramakta olan Uygun Türklerini hayal edelim’ adlı bir resim yarışması düzenlemeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

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