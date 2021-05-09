BU RAMAZAN’DA DA MESCİD-İ AKSA’DA TERÖR ESTİREN İSRAİL’E TEPKİ YAĞIYOR.

DP Genel Başkanı Uysal: “İnsanlık, özellikle de Müslümanlar Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm/soykırım karşısında büyük bir sınava tâbi tutuluyor. Ahlar, feryatlar yine Arş’a değdi! Zulmünde boğul zalim İsrail!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir.”

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Tüm dünyanın gözü önünde kutsallarımızı dahi hedef alan ve fütursuzca bu zulümleri işleyenler iyi bilsinler ki, eninde sonunda tüm yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacaktır.”

AB: Hesabı sorulsun

Avrupa Birliği işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki olaylarla ilgili, “Harem-i Şerif’te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı duyulması gerektiğini” bildirdi. Harem-i Şerif’te meydana gelen olaylarda birçok kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, “Şiddet ve tahrik kabul edilemez. Tüm taraflardaki faillerden hesap sorulmalıdır” ifadesi yer aldı.

Filistinliler yine Aksa’ya akın etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Cuma akşamı yaşananların ardından binlerce Filistinli, tekbirler getirerek sabah namazı için yeniden mescide girdi.

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Zulmünde boğul zalim İsrail

DP lideri Gültekin Uysal, Filistin’de yaşanan sistematik zulümler zalim NetAnyahu’nun yeni bir seçim belirdiğinde kendi iç kamuoyuna mesaj vermek için yeni bir evreye girdiğini belirterek, “Ahlar, feryatlar yine arşa değdi! Zulmünde boğul zalim İsrail!” dedi.

Siyasi partilerin genel başkanları İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin’de yaşanan sistematik zulümler zalim Netanyahu’nun yeni bir seçim belirdiğinde kendi iç kamuoyuna mesaj vermek için yeni bir evreye girdiğini belirterek, “Şimdi İsrail, yine Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdı. Ahlar, feryatlar yine arşa değdi! Zulmünde boğul zalim İsrail!” dedi. Mescid-i Aksa’da yaşanan zulümlere sadece ‘Twitter etkinliği’ düzleminde cevap veriyor olmaktan öte bir şey yapamamanın her halde bu Ramazan ayında yüreklerimizin yaşadığı en büyük ıztırap olduğunu söyleyen Uysal, “Zulüm her yerde zulümdür, mazlumun kimliği olmaz! Ama insanlık, özellikle de Müslümanlar, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm/soykırım karşısında büyük bir sınava tabi tutuluyor” dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZLE YÜREKLERİMİZ BİRDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına tepki göstererek, “İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle duâlarımız aynı, yüreklerimiz birdir” dedi.

Karamollaoğlu İslam âlemine çağrıda bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’dan İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek “İslâm dünyasının parçalanmışlığını fırsat bilerek, tüm dünyanın gözü önünde kutsallarımızı dahi hedef alan ve fütursuzca bu zulümleri işleyenler iyi bilsinler ki, eninde sonunda tüm yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacaktır” dedi. Söylenecek sözlerin artık tükendiğini, acilen somut adımlar atılması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Tüm İslâm âlemine çağrıda bulunuyorum: Gün, ilk kıblemize, onurumuza, namusumuza ve izzetimize sahip çıkma günüdür. Zaman, zalimlere haddini bildirme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

AB: Hesabı sorulsun

Avrupa Birliği (AB), işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki olaylarla ilgili, “Harem-i Şerif’te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı duyulması gerektiğini” bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve özellikle Doğu Kudüs’te gerginlik ve şiddet olaylarının tehlikeli şekilde tırmandığı hatırlatıldı. Harem-i Şerif’te önceki gece meydana gelen olaylarda birçok kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, “Şiddet ve tahrik kabul edilemez. Tüm taraflardaki faillerden hesap sorulmalıdır.” ifadesi yer aldı. AB’nin Kudüs’teki gerginliğin düşürülmesi için yetkili makamları acilen harekete geçme çağrısına yer verilen açıklamada, “Harem-i Şerif çevresinde tahrik edici eylemlerden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir.” denildi. İsrail güçleri, önceki akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs’ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda 300’e yakın kişi yaralanmıştı. Brüksel - aa

BM’den savaş suçu uyarısı

BM İsrail’in Doğu Kudüs’te Filistinlileri evlerinden zorla tahliye etmesinin “savaş suçu” olacağını açıkladı. Açıklamada, “İşgal gücü işgal edilen bölgede özel mülkiyete el koyamaz ve kendi hukukunu uygulayamaz” denildi. Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması girişimi konusunda İsrail’i uyardı. DW Türkçe’nin haberine göre, BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre’de yaptığı açıklamada bunun “bir savaş suçu” olacağını söyleyerek “İsrail’i tüm zorunlu tahliyeleri iptal etmeye çağırıyoruz” dedi. “Doğu Kudüs’ün işgal altındaki Filistin bölgesinin bir parçası olduğunu” ve burada uluslar arası insanî hukukun geçerli olduğunu söyleyen Colville, “İşgal gücü işgal altındaki bölgede özel mülkiyete el koyamaz” dedi. Yıl başında Kudüs’teki bir idare mahkemesi, söz konusu evlerin Yahudi ailelere ait olduğu yönünde karar almıştı. BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Colville İsrail’in işgal gücü olduğuna dikkat çekerek “Doğu Kudüs dahil olmak üzere, işgal altındaki bölgelerde kendi yasalarının uygulayamayacağını” belirtti.

Filistinliler yine Aksa’ya akın etti

İsrail güçleri, önceki akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs’ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemiş, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 300’e yakın kişi yaralanmıştı. Yaşananların ardından binlerce Filistinli, tekbirler getirerek dün sabah namazı için yeniden mescide girdi. Mescid-i Aksa’nın kuzey duvarında bulunan Hutta ve Esbat (Aslanlı Kapı) kapıları önüne gelen binlerce Filistinli, Allah-u Ekber diyerek Mescid-i Aksa’ya ve Kıble Mescidi’ne yöneldi. Bazı Filistinliler, Kıble Mescidi’ne giriş anını telefonlarıyla kaydederken, bazıları da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Öte yandan, Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, sabah saatlerinde Doğu Kudüs’teki El-Makasıd Hastanesine gelerek buradaki yaralıların durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Kudüs - aa

Türkiye’den, İsrail’e şiddetli kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı. İsrail’in Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif’in statüsünü hedef aldığı vurgulanan açıklamada, “Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime dâvet ediyoruz.” denildi.

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Kurtulmuş lanetledi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da çevrim içi düzenlenen bir programda, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı şiddetle lânetlediğini dile getirerek, Ramazan günlerinde saldırılarını arttıran İsrail’i şiddetle kınadığını söyledi.

Kurtulmuş, “Bu saldırıların sadece İsrail’in değil, saldırganlığa ses çıkarmayan bütün insanlığın ayıbı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu bütün İslâm ülkelerinin ortak ayıbıdır. Bu ayıptan bir an evvel kurtulması için başta İslâm dünyası olmak üzere bütün insanlığa çağrıda bulunuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İslâm dünyasının dağınıklığının getirdiği fırsatları değerlendiren İsrail devletini, terör estiren bir devleti gördüklerini belirtti. Ankara - İstanbul - aa

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Irkçı ve ayrımcı

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi, İsrail’i “Apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlet” olarak niteledi.

Waters, Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken Twitter hesabından, “İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah’ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın” başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu. Görüntüde, Güney Amerika’nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah’a gideceklerini söylediğini aktardı.

BİDEN’A SESLENDİ

Waters, “İsrail’i her koşulda destekliyorum” şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a seslenerek, “İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor.” sözleriyle eleştirdi. Ünlü İngiliz solist Waters, “Burası bizim. Ben sekülerim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor.” ifadelerini kullandı. Londra - aa