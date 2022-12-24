Necat veren ayet

İçtimaî hayatımız son yıllarda malumunuz çalkantılarla dolu.

Ekonomik, politik, sosyal vb. hemen her konuda toplumumuzun etrafı sarılmış durumda. Risale-i Nur’da da geçen; hataların, kusurların başa verilmesi gerektiği düsturu doğrultusunda elbette bunda da baş sorumlular yöneticiler.

Toplum olarak haklarımızın farkına varmamız ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Bunları yaparken de menfi davranış ve fikirlerden tamamen uzak bir şekilde ve ümitsizliğe asla yer vermeden, olaylara umut ve şevk ile yaklaşmamız gerekiyor.

Bediüzzaman Said Nursi, hadiseler karşısındaki tavırlarla alakalı bizzat kendisinin tecrübe ettiği pek çok örnek sunuyor.

“Fıtratımdaki hadsiz aczimle beraber, ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde ehl-i dünya desiseleriyle, casuslarıyla bana hücum ettikleri hengâmda kalbimde dedim: “Elleri bağlı, zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. O bîçarenin (yani benim için) bir nokta-i istinad yok mu?” diye “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran 173)” ayetine müracaat ettim.” (Şualar) diyen Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti günde beş yüz defa okuduğunu ve çok kıymettar nurlar elde ettiğini de ifade ediyor.

Nice sıkıntılar, zulümler, baskılar, hastalıklar, maddi-manevi yokluklar inşallah yok oluyor. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Selâmun aleyküm. Cezaevinde bulunduğum bu süre içerisinde kütüphane kurumunda ayda bir kitap alabiliyorum. Bazen istediğim kitap gelmiyor. Bu ay, yıl sonu diye kitap verilmiyor.

Geçen ay aldığım kitaplar da erken toplandığı için yarım kaldı. (Kurum kütüphanesindeki Risalelerde lügat yok) Kütüphaneden aldığım Risaleleri bir ayda bitirmek için hızlı okumaya çalışıyorum.

Sizden bir ricada bulunacağım. Mümkünse tarafıma bir takım Külliyat ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin hayatını anlatan kitaplardan gönderebilir misiniz.

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