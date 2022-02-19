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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Yeni Asya’m

H. Muharrem OKUR
19 Şubat 2022, Cumartesi
Tam 53 yıldır, Risale-i Nurlar’dan aldığın prensipler doğrultusunda, zalimin zulmüne boyun eğmeden, hak hukuk çerçevesinde, onuruyla dimdik ayakta duran yegâne gazete; YENİ ASYA. Yolun açık,ömrün uzun OLSUN.

Sen hayatımıza 1970’li yılların başında girdin. O yıllardan itibaren hep birlikteyiz. Çok sevinçli günleri birlikte yaşadık. Ama bunun yanında en üzüntülü günleri de oldu.

12 Mart’ı yaşamadım. Lâkin o yıllardan sonra hep hayatımızın içindesin. Ve 12 Martta bir ay kapatıldığını dinledik okuduk. Mustafa Polat, Zübeyir Gündüzalp, Dr. Sadullah Nutku’nun vefat haberlerini seninle birlikte yaşadık.

O yıllarda düzenlemiş olduğun Müstehcen Neşriyat açık oturumlarını unutmadık. Anarşinin yaşandığı 1975’li yıllardan itibaren yaptığın yayınları unutmadık.

1977 sonu İzmir’e üniversiteye okumaya geldik. Ülkemizde anarşi kol geziyordu. Anarşiye senin müsbet hareket bakışından dolayı bulaşmadık. Yolumuza devam ettik seninle birlikte.

12 Eylül İhtilâlini birlikte yaşadık. O karanlık günlerimizin ışığı oldun. Defalarca kapatıldın. Herkesin sustuğu yerde sesimiz oldun. Büyük bedeller ödedin. Anayasa oylamasındaki tuzağı senin ikazınla bozduk. Geriye dönüp bakınca başımız dik alnımız açık.

1987’de de Yasaklı liderler için yapılan oylamada kazanılan zaferde çok büyük payın var. 28 Şubatta yapılan zulümleri de birlikte yaşadık. Ve sen yine hak hukuk dedin. O günlerde kapalı kaldığın bir ayı hâlâ unutmadık.

İkibinli yıllardan itibaren siyasette ‘siyasal İslâm’ı gündemine aldın. Senin ikazlarınla çizgimizi koruduk. Yapılan referandumlarda isabetli kararları senin sayende verdik.

Hak, hukuk, adalet mücadelesini birlikte verdik. 15 Temmuz fitne hareketin iç yüzünü senden öğrendik. Kurulduğun yıllardan bu güne kadar hep Demokrat misyonun yanında oldun. Pişman olmadığımızı zaman gösterdi. 

Sen yoluna devam et. Biz daima birlikteyiz. Ömrün uzun olsun. Elli üçüncü yılın mübarek olsun. Kurulduğun günden itibaren sana emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Selâmünaleyküm;

Öncelikle cezaevine kitap gönderme hizmetinizden dolayı size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun.

Koğuşumda bulunan arkadaşıma gönderdiğiniz Risaleleri okumaya çalışıyorum, ancak yaşım 52 olduğundan ve gözlerim iyi görmediğinden dolayı orta boy kitapları okuyamıyorum. Bundan dolayı sizden istirhamım, büyük boy Risale-i Nurlar’dan gönderebilirseniz çok memnun olurum, Allah’a emanet olun.

***

Selâmünaleyküm, Medrese-i Yusufiye Seti ve Türkçe açıklamalı Tesbihat ve Büyük Cevşen talep ediyorum. Şimdiden Allah razı olsun. Cezaevi PTT Kargo dışındaki kargoları kabul etmiyor. Bunları yazarken biraz çekinerek yazdım açıkçası. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

NOT:

CEZAEVLERİNDE KALAN MAHKÛMLAR VE YAKINLARI İÇİN DERGİ KAMPANYAMIZ devam ediyor, desteklerinizi bekliyoruz.

Bizimle iletişim: (0532) 471 53 52

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