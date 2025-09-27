"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Haz asrında saadeti yakalamak

Halide Keçeli
27 Eylül 2025, Cumartesi
Modern hayat çok hızlı. Her birimiz bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Okullar, işler, randevular, ekranlar… Haz ve hız asrı olarak nitelendirilen bu asırda koştururken çoğu zaman anlamlı yaşamı ıskalayabiliyoruz. Ve bu durumda doyumsuz yüzeysel ilişkiler, stresli, gergin ebeveynler ve mutsuz, tatminsiz çocuklar çoğalıyor.

“İnsanın hususan müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır.” (Lem’alar, s. 322.)

Bugün ailelerimizi teknoloji istila ettikçe ve bizler merak ve haz yolunda ona yaklaştıkça eşimizden, çocuklarımızdan, anne babamızdan, kardeşlerimizden uzaklaştık. Oysa ki aile olmak birlikte yaşamak değil, birlikte yaşanmışlıklar biriktirmektir. İşte tam da burada aile saati rutini ilişkilerimize güzel bir dokunuş yapabilir.

Peki nedir aile saati?

Aile saati, günün belirli bir zaman diliminde aile ferdlerinin bir araya gelerek geçirdiği, teknolojiden uzak, dikkatli ve bilinçli bir etkileşimin olduğu özel bir zamandır. Bu bir yürüyüş, bir sohbet, birlikte kitap okumak, bir oyun vs. olabilir. Bu zaman dilimi kısa olabilir ama etkisi büyüktür. Yirmi otuz dakika yeterlidir.

Aile saati dediğimiz kavram esasında Peygamber Efendimizin (asm) bir sünnetidir. Saadetin yaşandığı en güzel ilişki örneklerini şüphesiz hane-i saadette görebiliyoruz. Peygamber Efendimiz (asm) aile hayatında iki prensibe azamî dikkat ediyordu. Bunlardan birincisi;

Hz. Peygamberin, günlük sabah ve ikindi vakitlerinde eşlerini tek tek ziyaret eder, selâm verir, elini omuzlarına ya da başlarına koyarak öper, hâl hatır sorup meseleleriyle alakadar olurdu. İkincisi;

Bir de özellikle ailenin bir araya gelmesini sağlamak maksadıyla her akşam, bütün hanımlar, Rasûlullah, o gece kimin yanında geceleyecek ise, topluca oraya gelirler, sohbet ederlerdi. Bu toplantılarda Rasûlullah’ın zevcelerine ibretli kıssalar anlattığı hepsinin güldürücü şakalar yaptığı rivâyet edilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz, Hz. Ayşe (r. anha) ile yeni evlidirler. Beraber koşu yarışı yaparlar. Hz. Ayşe kazanır. Aradan birkaç yıl geçer. Hz. Ayşe kilo almış ve biraz şişmanlamıştır. Tekrar yarışırlar. Bu kez Hz. Muhammed (asm) kazanır. Gülümseyerek, “Şimdi ödeştik” der. Onun saadet dolu hayatında eşlerine ihtimam gösterme, sohbeti, şakalaşma ve oyunu görüyoruz.

“Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha zevklidir.” (Lem’alar, s. 325.)

Bediüzzaman, zevki nerede arayacağımızı esasında çok güzel ifade etmiş. Bizler anlık haz kaynaklarının toplamda verdiği zararı anladığımızda masum evlâtlarla yapılan masumane sohbetin yüzer sinemadan daha zevkli olduğuna kanaat getirebiliriz. Evet bu hal kimilerine göre anda hazır lezzeti vermese de toplamda kurulmuş sağlam bağlar ve sıcacık, huzurlu ve saadetli bir yuva ile mükâfatlanırız.

Hane-i saadetten yine bir örnek ile konumuza bakalım. Bir gün Hz. Cabir (ra) Efendimizi (asm) ziyarete gitti. İçeri girdiğinde şaşırıp kaldı. Aman ya Rabbi! Bu ne muhteşem manzara! Peygamber Efendimiz (asm) dizleri ve elleri yerde, torunlarını sırtına bindirmiş, odanın içinde onlara tur attırıyor. Bu durum Hz. Cabir’in (ra) çok hoşuna gitti. Dayanamayıp, “Bineğiniz ne güzel binekmiş böyle” dedi. Efendimiz de ona, “Onlar da ne güzel binicilerdir” buyurdu.

Aile saati, aile saadetinin en sade ama en etkili yoludur. Unutmayalım ki; çocuklarımızın hatırlayacağı şey oyuncakları değil, onunla oyun oynayan ebeveyni, eşinizin hatırlayacağı şey ise güzel sözlerle birlikte geçirilen keyifli zamanları olacaktır.

Hülasa; aile saati uygulamasını efendimizin sünnetine ittiba niyetiyle yapmalıyız. Böylelikle semeredar, sevapdar bir ömür kazanmakla birlikte saadetli yuvaların çoğalması yönünde ümitvar oluruz.

(Bizim Aile dergisi, Temmuz 2025)

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz

    Gazze gündeme gelmedi

    Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak

    “İşin özeti meşruiyet becayişi”

    Askeri uçaklar bir haftada ikinci kez "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

    Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

    Bursa'nın ana barajlarında 12 günlük su kaldı

    Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

    İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

    Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze, insanlığın imtihanıdır

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.