İhlası muhafaza et

ŞİİR

Amellerde samimiyet olmalı, Menfaat geri planda kalmalı, Gösteriş yapmaktan uzaklaşmalı, Hakkın rızası esas alınmalı. Kardeşleri tenkitten kaçınmalı, Faziletini asla satmamalı, Gıpta damarlar tahrik olmamalı, Birbirini asla kıskanmamalı. Bir el diğerine rekabet etmez, Ve bir göz diğerini tenkit etmez, Dili kulağına itiraz etmez, Kalp ise ruhun ayıbını görmez. Belki noksanlarını ikmal eder, Birbirinin kusurlarını örter, Hem ihtiyaçlarına yardım eder, Yoksa o insanın hayatı söner. Fabrika çarkları rekabet etmez, Biri öbürünün önüne geçmez, Kusurunu görerek tenkit etmez, Yoksa o fabrika netice vermez. İşte Ey! Kur’ân’ın hizmetkârları, Siz şahs-ı manevînin âzâları, İslâm gemisinin çalışanları, Sizin hedefiniz ihlâs olmalı. Üç elif birleşmezse üçte kalır, Birleşirse yüz on bir kıymet alır, Dört elif birleşmezse on altıdır, Birlik olursa binlere katlanır. Evet, kuvvet Hakta ve ihlâstadır, Haksızlar da ihlâsı kazanırlar, İhlâslı olanlara iltifat var, İhlâsı kıranlar tokatlanırlar. Kardeşi kendinize tercih edin, Meziyetini şahsınızda bilin, Hem faziletlerini takdir edin, Şereflerini şerefiniz bilin. Ölümü düşün dünyaya aldanma, İhlâsı bırakıp riyaya dalma, Nefsin tuzaklarına asla kanma, Allah’ın rızasından hiç ayrılma. Maddî rekabetler ihlâsa zarar, Belki maddî menfaatler de kaçar, Makam, şöhret ihlâsa zarar açar, İşte bütün bunlar ihlâsı kırar. Gel, kardeş kardeşe yardımcı olsun, Herkes Hakkın rızasında buluşsun, Gönüller ve ruhlar sürurla dolsun, Rabbim bizi ihlâsa kavuştursun.

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.