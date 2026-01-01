Çiçekler baharda açar - 6. Gençlik Şurası notları-1

Ahirzaman gençlerinin durumu 2022 yılının baharında UMEK meşveretinde gündeme geldi. Bölgelerden gelen eğitim temsilcileri ile uzun müzakereler yapıldı.

Gençlerin iman-Kur’ân hizmetlerine dahil olması için aidiyet duygusunun geliştirilmesi kararlaştırıldı. Gençlerin fikirlerini ifade edebileceği bir ortam oluşturulmasına karar verildi. Bu maksat ile Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu’na bağlı Üniversite Nur Talebeleri alt komisyonu teşekkül ettirildi. Koordinasyonu UMEK sekreteri ve REM sekreteryası verildi. Yapılan şûrâlarımız şunlardır:

Birinci Gençlik Şûrâsı 5-6 Mart 2022’de Kocaeli’de yapıldı. İkincisi 3-4 Aralık’ta 2022 Antalya’da, üçüncüsü 3-4 Haziran 2022’de Kocaeli’de, dördüncüsü 28-29 Ekim 2023’de Konya’da, beşincisi 7-8 Aralık 2024’de Antalya’da ve son olarak Altıncı Gençlik Şûrâsı 6-7 Aralık 2025’de Bursa’da gerçekleşti.

Üniversite Nur Talebelerinin altı ayrı çalışma grubu var. Bunlar:

1. Dijital Hizmet Komisyonu

- Fidanlık Komisyonu

- Sosyal Medya Komisyonu

2. Sosyal Komisyon (Heyet-i İçtimâiyye)

3. Neşriyat Komisyonu

4. Yurt Dışı Hizmet Komisyonu

5. Eğitim Komisyonu

Üniversite Nur talebeleri alt komisyonunda bulunan her bir üye en az bir çalışma grubuna dahil oluyor. Yıl içerisinde bazen yüz yüze bazen çevrim içi toplantılar yapıyorlar. Alt komisyonlarda gündeme gelen rutin faaliyetler kendi mahallindeki eğitim komisyonu sekreteri araçılığı ile mahal meşveretinde gündeme alınıyor. Umumu ilgilendiren faaliyetler ise ilk UMEK meşveretinde müzakere edildikten sonra karara bağlanıyor.

Maksat gençlerin aidiyet duygusunu geliştirmektir. Meşveret nedir ve nasıl yapılır? Gündem nasıl oluşturulur. Müşaverelerde lehte aleyhte nasıl konuşulmalıdır? Dinlemek ve başkasının fikirlerini önemsemek, en aykırı düşüncelere katlanmak, zaman yönetimi, sevk ve organizasyon sağlamak, alınan kararları hayata geçirmek, vb. bir çok şeyi işin mutfağında öğrenmeye başlıyorlar. Öncelikle meşveret etmeyi meşveret ortamında öğrenmeye başlıyorlar. İşin mutfağında olanlar ileride iyi bir mutfak sanatcısı olur. Hatta farklı sunumları ile yemeklere lezzet kazandıran şef bile olabilirler. Bu sayede mahallerdeki öğrenci faaliyetlerine taze kan gelmiş oluyor. Taze kan dolaşımı hızlandırır vücudu diri tutar. Bütün hücrelerinde harekete geçmesini sağlar.

Gençlerdeki şevk ve heyecan etrafına yayılır. Önce akranların dikkatini çeker sonra onları örnek alan can kardeşler bir şeyler yapma niyetine girer. Mahaldeki saff-ı evvel Nur talebesi ağabeylerinin duasına ve senasına mazhar olurlar. Bayrak değişim zamanını hatırlatır. Gençlerin iman-Kur’ân hizmetine verdiği destek mahallerde göz ile görülür seviyededir. Çünkü genç kardeşim toplumun her kesiminde bulunur. Genç kardeşim evde, sokakta, okulda, sosyal ortamlarda, spor salonlarında, farklı iş ortamlarında bulunur. Çevresi geniş muhatap olduğu insan sayısı herkesten daha fazladır. Bu sayede Risale-i Nurları müştak olanlara ulaştırabilir. Böylelikle gençlerimiz şeytanın kumandasında, nefsin esiri olmaktan kurtulmuş olurlar biiznillah...

—DEVAM EDECEK—