"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Çiçekler baharda açar - 6. Gençlik Şurası notları-1

Erkan TÜRK
01 Ocak 2026, Perşembe
Ahirzaman gençlerinin durumu 2022 yılının baharında UMEK meşveretinde gündeme geldi. Bölgelerden gelen eğitim temsilcileri ile uzun müzakereler yapıldı.

Gençlerin iman-Kur’ân hizmetlerine dahil olması için aidiyet duygusunun geliştirilmesi kararlaştırıldı. Gençlerin fikirlerini ifade edebileceği bir ortam oluşturulmasına karar verildi. Bu maksat ile Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu’na bağlı Üniversite Nur Talebeleri alt komisyonu teşekkül ettirildi. Koordinasyonu UMEK sekreteri ve REM sekreteryası verildi. Yapılan şûrâlarımız şunlardır:

Birinci Gençlik Şûrâsı 5-6 Mart 2022’de Kocaeli’de yapıldı. İkincisi 3-4 Aralık’ta 2022 Antalya’da, üçüncüsü 3-4 Haziran 2022’de Kocaeli’de, dördüncüsü 28-29 Ekim 2023’de Konya’da, beşincisi 7-8 Aralık 2024’de Antalya’da ve son olarak Altıncı Gençlik Şûrâsı 6-7 Aralık 2025’de Bursa’da gerçekleşti.

Üniversite Nur Talebelerinin altı ayrı çalışma grubu var. Bunlar:

1. Dijital Hizmet Komisyonu

- Fidanlık Komisyonu

- Sosyal Medya Komisyonu

2. Sosyal Komisyon (Heyet-i İçtimâiyye)

3. Neşriyat Komisyonu

4. Yurt Dışı Hizmet Komisyonu

5. Eğitim Komisyonu

Üniversite Nur talebeleri alt komisyonunda bulunan her bir üye en az bir çalışma grubuna dahil oluyor. Yıl içerisinde bazen yüz yüze bazen çevrim içi toplantılar yapıyorlar. Alt komisyonlarda   gündeme gelen rutin faaliyetler kendi mahallindeki eğitim komisyonu sekreteri araçılığı ile mahal  meşveretinde gündeme alınıyor. Umumu ilgilendiren faaliyetler ise ilk UMEK meşveretinde müzakere edildikten sonra karara bağlanıyor.

Maksat gençlerin aidiyet duygusunu geliştirmektir. Meşveret nedir ve nasıl yapılır? Gündem nasıl oluşturulur. Müşaverelerde lehte aleyhte nasıl konuşulmalıdır? Dinlemek ve başkasının fikirlerini önemsemek, en aykırı düşüncelere katlanmak, zaman yönetimi, sevk ve organizasyon sağlamak, alınan kararları hayata geçirmek, vb. bir çok şeyi işin mutfağında öğrenmeye başlıyorlar. Öncelikle meşveret etmeyi meşveret ortamında öğrenmeye başlıyorlar. İşin mutfağında olanlar ileride iyi bir mutfak sanatcısı olur. Hatta farklı sunumları ile yemeklere lezzet kazandıran şef bile olabilirler. Bu sayede mahallerdeki öğrenci faaliyetlerine taze kan gelmiş oluyor. Taze kan dolaşımı hızlandırır vücudu diri tutar. Bütün hücrelerinde harekete geçmesini sağlar.

Gençlerdeki şevk ve heyecan etrafına yayılır. Önce akranların dikkatini çeker sonra onları örnek alan can kardeşler bir şeyler yapma niyetine girer. Mahaldeki saff-ı evvel Nur talebesi ağabeylerinin duasına ve senasına mazhar olurlar. Bayrak değişim zamanını hatırlatır. Gençlerin iman-Kur’ân hizmetine verdiği destek mahallerde göz ile görülür seviyededir. Çünkü genç kardeşim toplumun her kesiminde bulunur. Genç kardeşim evde, sokakta, okulda, sosyal ortamlarda, spor salonlarında, farklı iş ortamlarında bulunur. Çevresi geniş muhatap olduğu insan sayısı herkesten daha fazladır. Bu sayede Risale-i Nurları müştak olanlara ulaştırabilir. Böylelikle gençlerimiz şeytanın kumandasında, nefsin esiri olmaktan kurtulmuş olurlar biiznillah...

—DEVAM EDECEK—

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Artvin'de çığ altında kalan 3 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı

    10 ülkeden İsrail’e çağrı: İnsanî yardım kısıtlamalarını kaldır

    Çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar

    İsrail yalanı

    Uygur bölgesinde selâm yasağı

    Yap - İşlet - Devret, devlete ödet

    Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki gemi silah taşıyor

    Almanya’da banka soygunu: 30 milyon avro çalındı

    İsrail ordusunda 2025 yılında 21 asker intihar etti

    İran'da gösteriler sürüyor - Muhacerani: Protestoları, krizleri ve zorlukları resmi olarak tanıyoruz

    'Avrupa, Kiev’i Rusya’ya karşı yeni saldırı planı için destekliyor'

    Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi

    Tayland, Kamboçya sınırına duvar inşa edecek

    Suudi Arabistan uyardı, BAE, Yemen’deki "terörle mücadele ekiplerini" feshetti

    THY, 61 seferini iptal etti

    Barcelona taraftar grupları: İsrail'i temsil eden takımlar Avrupa Ligi'nden men edilmelidir

    Dünya Kiliseler Birliğinden AB'ye çağrı: İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygula!

    Yurt geneline kar yağışı uyarısı

    2025, en fazla depremin kaydedildiği 2. yıl oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.