Trump-Netanyahu görüşmesinde ifşa olanlar...

Son Trump - Netanyahu görüşmesi emperyal işgalcilerin zulüm ve işgal işbirliğini açığa çıkarıyor.

Öncelikle “iktidara iliştirilmiş medya”da bir matahmış gibi sunulsa da her fırsatta “Rahip Brunson’u ondan istedim, derhal verdi” diye hatırlatan Trump’un öncelikle “Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum, çok iyi bir dostum, birlikte kimsenin yapamayacağı işleri yaptık; ben de Bibi de(Netanyahu) ona saygı duyuyor” diye Cumhurbaşkanı’nı övmesi”nin ABD ve İsrail’in bölge üzerindeki projeleri hesâbına Netanyahu ile birlikte hareket etmesini telkini, sırıtıyor.

Keza “daha iyisi olmazdı” diye en az 100 bin Filistinlinin katledildiği soykırımla “Trump’la birlikte İsrail’e barış getirdikleri” iddiası ve “O bir savaş başbakanı, o olmasa belki bugün İsrail olmayacaktı” demekle kalmayıp, Hamas bahanesiyle hâlâ “Gazze’de çok korkunç şeyler olabileceği” tehdidiyle yeni katliamlar şantajını savuruyor.

ANKARA’DAKİLER NEDEN SORMUYOR?

Çarpıklıkların başında “İsrail ve Türkiye arasında muhtemel bir çatışma” ile F-35’lerin satılması” sorusuna Trump’un “bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz” geçiştirmesi geliyor.

Görünen o ki Trump’un imzasıyla “Türkiye’nin F-35 programı”ndan çıkarılmasıyla kalınmıyor. Soykırımcı İsrail’e ve Yunanistan’a şartsız verilen, Türkiye’nin 1.5 milyar dolar ödediği altı adet F-35’i Yahudî Lobisi’nin güdümündeki Kongre’ye havaleyle yine “elimizden geleni yaptık” oyalamasına başvuruyor. F-16’ların modernize edilmesinden ise tek kelime bahsetmiyor.

Asıl çarpıklık, Trump’un “Türkiye bu uçakları asla İsrail’e karşı kullanmayacak Netanyahu’ya söz veriyorum” şartının “yandaş yorumcular”ca bile bile nazardan kaçırılması.

Zira askerî uzmanlar, yazılımında İsrail ve Yunanistan’a karşı kullanılmayıp İran ya da Rusya’ya karşı kullanılması kaydıyla F-35’lerin bu ülkelerden gelecek saldırılara Türkiye peşinen karşılık veremeyecek duruma düşürüldüğünü belirtiyorlar.

Daha da vahimi, Saray iktidarının ABD ve İngiltere’nin arka çıkmasıyla Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin Adayı âdeta “İsrail üssü” haline getirmesine, Türkiye’nin devre dışı bırakılarak Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama ve sondaj hakkını gaspına suskun kalan Ankara’dakilerin Trump’un Türkiye’nin bağımsızlığının ve hükümranlığının kayıtlanmasına bigâne kalmaları. Neden “Türkiye’ye saldırılmaması şartının İsrail’e koşulmadığı”nı sormamaları…

ETKİLİ BİR CEVAP VERİLMİYOR!

Belli ki daha ilk döneminde “İsrail’indir” diyerek Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni ilhaka kışkırttığı, Kudüs-ü Şerif’i “İsrail’in ebedî siyasî ve dinî başkenti” olarak dayattığı, BM kararlarına aykırı yasadışı yeni Yahudî yerleşim birimlerine cüretlendirerek işgali genişleten, İsrail’in Lübnan’dan İran’a, Yemen’den Ürdün’e ve Suriye’ye saldırısını “kendini savunma hakkı” olarak saptırıp soykırımcılara her türlü silâh ve lojistik desteği veren Trump, “Erdoğan, Suriye’yi kurtardı” ifadesinin akabinde Şara’yı “Onunla iyi çalışıyoruz, eminim İsrail’le iyi geçinecek, ben de ikisinin iyi geçinmesini sağlayacağım” sözleriyle “ayar verme”ye devam ediyor.

Şara’nın İsrail’in Golan Tepelerini işgaline, Şam’ı 20 kilometreden kuşatıp Cumhurbaşkanlığı Sarayıyla Genelkurmay’ı bombalamasına cılız tepkisini yeterli görmüyor; güdümlerindeki “yeni Suriye yönetimi”nin İsrail’in istila ifsadına tam desteğini istiyor.

Ve bütün dünyanın gözü önünde “Tahran’ın nükleer silâh programına devam etmesi halinde, Netanyahu’yla birlikte İran’a derhal yeni büyük bir saldırıyı yapacaklarını söylüyor.

Ne var ki Ankara’dakiler Müslüman komşulara dayatılan işgal ve saldırılara da etkili bir cevap vermiyor…

Neticede, “zalim işgalcilerin projeleri”nden kargaşa, kaos, soykırım ve felâketin kol gezdiği vartada olup bitenler, “tek adam otoriter rejimi”nde Ankara’nın İsrail ve Suriye eksenindeki kırılganlığını bir defa daha ifşa ediyor.