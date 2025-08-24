Kur’ân okunan yere sekine iner

17 Ağustos 2025 Pazar günü Isparta merkezdeki Mekke Kur’ân Kursunun Hafızlık icazeti münasebetiyle bu yazımı kaleme alıyorum. Öncelikle Mekke Kur’ân Kursu hafızlarını ve bu hizmette emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Hafızlık icazet merasimi deyince Kur’ân ve Kur’ân’a hizmet edenlerin faziletlerinden bahsetmemek mümkün değildir. Çünkü; Kur’ân-ı Kerîm’in okunduğu yere sekine iner. Melekler orayı kuşatır. Allah’ın rahmeti iner. Bu hususu bir hadise ile teyid etmek istiyorum:

Sahabeden Üseyd bin Hudayr, Medine’de Müslüman olan ilk Sahabelerden biriydi. Üseyd’in Müslüman olması çevrede İslam’ın büyük kabul görmesini sağladı. İyi bir okçu ve yüzücü olmasının yanında okuma yazma bildiği için “kamil” unvanıyla tanındı. Üseyd, Hz. Peygamber’in katiplerinden biri ve zaman zaman danıştığı kişilerdendi. Kur’ân okurken gökte gördüğü parıltıyı anlattığı zaman Efendimiz “Ey Üseyd! Onlar meleklerdi; seni dinlemeye gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi” buyurmuştu. Hadise şöyle gerçekleşmişti:

Üseyd bin Hudayr, bir gece yakınına bağladığı atının yanında Kur’ân okuyordu. Bu sırada at bir anda ürküp şahlanınca, Sahabe okumasını yarıda kesti. Üseyd bin Hudayr, Kur’ân okumayı kesince at sakinleşti. Tekrar okumaya başlayınca at tekrar ürkerek şahlandı. Üseyd yine okumayı yarıda kesti. Bu olay üç kez tekrarlandı.

At, yakınında yatan oğlu Yahya’ya zarar vermemesi için onu geriye çekerken başını kaldırıp gökyüzüne baktığında, beyaz bulut gölgesine benzer bir sis içinde, kandiller gibi birtakım cisimlerin parladığını gördü.

Sabah olduktan sonra Peygamber Efendimize gelip durumu anlattığında Resulallah ona: “Oku ey Hudayr oğlu, oku ey Hudayr oğlu!” diyerek, okumaya devam etmesini bildirdi.

Üseyd: “Ey Allah’ın elçisi, atın Yahya’yı çiğnemesinden korktum. Çünkü çocuk ata yakın bir yerde idi. Bu sebeple okumayı kestim; o sırada başımı göğe doğru kaldırdığımda, gökyüzünde bulut gölgesine benzer bir beyazlık içinde kandiller gibi birtakım cisimlerin parlamakta olduğunu gördüm. Bu beyaz gölge tabakası, içindeki ışık manzumesi ile göğe doğru çekilip gitti. Nihayet onu göremez oldum” deyince Hz. Peygamber (asm):

“O gördüğün şeylerin ne olduğunu biliyor musun?” buyurdu. Üseyd, “Hayır!” diye cevap vermesi üzerine de:

“Ey Üseyd! Onlar meleklerdi; seni dinlemeye gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi” buyurdu.