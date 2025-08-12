Evlilikte hürmet ve muhabbet

Mevsim itibarıyla evlenmelerin en çok olduğu bir mevsimdeyiz. Bu sebeple bu konuya değinmek istedim.

Dünyada her şeyin bir esası ve bir temeli olduğu gibi milletleri teşkil eden cemiyetlerin temeli de ailedir. Ailenin temeli de ailenin bireylerini teşkil eden kadın ve erkektir. Nasıl ki, bir binanın sağlam olması temelinin sağlam olmasına bağlıdır. Aynen öyle de cemiyetin temelini teşkil eden ailenin sağlam olmasıyla cemiyet sağlam esas ve kaideler üzerine oturmuş demektir. Ailenin oturduğu esaslar ise, kadın ve erkek arasında mütekâbil hürmet ve muhabbetle devam eder.[1] Aile hayatı sadece dünyada devam eden bir hayat değildir. Bu birliktelik ahirette de esas olan bir hayattır.

Bütün ailelerde erkek ve kadın eğer İslâm terbiyesiyle yetiştirilirse o ailede Kur’ân ahlâkı hâkim olur. Böylece âilelerin meydana getirdiği topluluklar ve bu toplulukların meydana getirdiği milletler sağlam temeller üzerine oturmuş olur. Aileler ve nesiller şuna benzer; İyi tarlaya iyi mahsül atılır ve yabancı ot ve haşerelerden korunursa o zaman iyi sonuç alınır. Ama tarla çorak olursa tohum ne kadar iyi olursa olsun arzu edilen neticeyi almak mümkün değildir. Aynen bu misalde olduğu gibi ailenin temel taşları olan erkek ve kadın iyi bir terbiye ile eğitilmiş olursa meydana gelecek nesiller de o nispette mükemmel olacaktır. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuştur: “Onlar sizin için (fenalığa karşı koruyucu) birer elbise ve siz de onlar için birer elbisesiniz.”[2]

Bu ayete Elmalılı şu mânâyı vermiştir: “Bu bir istiareyi beliğadır. Bir taraftan elbise gibi yekdiğerinize sarılırsınız, diğer taraftan elbisenin ayıpları örtmesi, soğuk ve sıcaktan koruması gibi her biriniz diğerinin halini setreder. İffetini muhafaza, fücurdan vikaye eyler.”[3]

İslâm dininde aile binası üç ana unsur üzerine kurulmuştur. Bu ana esaslar, aileye huzur, güven ve saadet temin eden manevî temel unsurlardır. Bunlar, Cenab-ı Hakk’ın insanlara bahşettiği sonsuz rahmet ve nimetlerin neticelerindendir. Bu üç ana unsurlar şunlardır:

1. Sevgi ve merhamet,

2. Adalet,

3. Karşılıklı yardımlaşma ve güvendir.

Aile, dünyadaki cennet ve insanlık çiçeğini yetiştiren bir saksıdır. Onun kırılması insanlık çiçeğinin solmasına sebep olur. Bunun için dinimizde aile görevleri ve hizmetleri, dinin yarısını teşkil edecek derecede büyük görülmüştür. Çünkü Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Evlenen dinin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı için de Allah’tan korksun.”[4]

Bir millet erkeği ile terakkî eder. Fakat bu terakkîyi kadın tamamlar. Yükselmenin esası, erkektir. Onu tamamlayan unsur ise, kadındır. Erkeksiz terakkî yoktur. Kadınsız terakkî eksiktir. Erkek kadın ile, kadın erkek ile yükselir. Kadının yükselmesiyle millet yükselir ve alçalmasıyla da millet yıkılır.

Bu kadar önemli bir müessesenin bir okulu düşünülemez mi? Bu meselenin önemine binaen böyle bir okul, gerek sivil toplum örgütleri vakıf ve dernekler tarafından ve gerekse resmî kuruluşlar tarafından açılmalıdır. Özellikle Belediyelerimiz bünyesinde bulunan evlendirme dairesi tarafından da olsa böyle bir müesseseye işlerlik kazandırılması bu gün yıpranma ile karşı karşıya olan aile ferdlerine sevgi ve muhabbeti kazandıracaktır.

Belediyeler bünyesindeki evlendirme dairelerince nikâh esnasında genç evlilere evlilik rehberi adı altında aile saadetini temin edecek ve onları bilgilendirecek bir kılavuz hazırlanmalıdır. Evlilik cüzdanı ile birlikte böyle bir kitapçık verilmelidir.

Dipnotlar:

1-Sözler, s. 374.

2-Bakara Suresi: 187.

3-Elmalılı, a.g. e. c.1, s.670.

4-Et-Terğib ve’t-Terhib, c. 3, s. 42.