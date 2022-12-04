"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Hasretin akşamı

Havva Küçük KONUR
04 Aralık 2022, Pazar
Bir ıslak gündü akşamdan kalan. Geceye kavuşmuş bir koca akşamdı yaşadığım. Hasret, bazen çağıl çağıl çağlatırken, bazen de derin sükûtlara atıyor.

Bazen nefesin kalbini çatlatırken, bazen de yalnızca hatıralara sarılıyorsun. Acı acı gülümsetiyor her şey.. Buruk, kekremsi bir mutluluk kalıyor dimağında. Her şeyden, her yerden soyutlamak kendini, iyi geliyor bazen. Ama bazen, her zaman değil..

Çünkü en küçük fırsatta bir yerlere saklanmış hatıralar doluveriyor gözlerinin önüne. Kalakalıyorsun yine, yeniden...

Hayat, umudun altın dilimiyle güzel, biliyorum. Umut ettiğinde, ona yapıştığında, onunla dolup taştığında güzel. Bu satırlar, aynı zamanda istikbâle koşacak hayal çiçekleri.. Bir zamanlar yazılmış, söylenmiş olanların şu an için önümüze düşmüş hâlleri olabildiği gibi. Geleceğe dair ne varsa dörtnala koşuyor. Ânın aynasına geçmişin ve geleceğin gölgesi düşüyor ve biz ‘şimdi’mizi bu gölgeyle karıyoruz. Biraz umut, biraz sevinç, çokça hayal ve elimizde kalan malzemelerle neyi çıkarabiliyorsak işte.. Ve koskocaman bir ömür geliyor önümüze. Kendimize kattığımız ve kendimizden çıkardıklarımızla... 

Bazı satırların hatırası vardır. Onları tekrar okuduğumda nerede, ne zaman, hangi duygularla yazmışsam, aynı duygu dünyası yerleşiverir üzerime. Aynı hisler doldurur içimi ve ben bir kez daha yaşarım aynı zamanı. İstanbul’da, ıslak bir akşam vakti, Harem’den Sirkeci’ye giden bir araba vapurunun güvertesinde başlamıştım mesela bu yazıya. Hava rüzgârlıydı. Arada yüzüme savrulan damlalar, bulutlarda kalan son yağmur tanelerini taşıyordu. Yolcuların çoğu soğuktan dolayı içerideydi. Benim gibi birkaç kişi vardı sadece dışarıda. Üzerimde kırmızılı siyahlı bir şal vardı. Rüzgâr her estiğinde biraz daha sokuluyordum içine. Ama üşümek pahasına da olsa gecenin bu saatinde denizi yara yara giden vapurun çıkardığı dalgaları bırakamıyordum. Bir dostum içinden çıkamadığı bir derdini, müşkülünü paylaşmış ve dua istemişti. O an ona dua etmek geldi içimden. Hatta -rikkatime dokunmuş olacak- birkaç damla da gözyaşı dökmüştüm. Gece, karanlık, sessizlik, soğuk, denizin ortası, yalnızlık... Hz. Yunus (a.s)’ın kıssasındaki gibi bir hali anımsatmıştı da, dostumun çaresizliğini kendi çaresizliğimle özdeşleştirmiştim. İkinci Lema’nın içime işleyen nadide satırları...

Yarım kalmış, üzerinden yıllar geçmiş bu  satırları yeniden bulmak, eski bir dostumu görmüşüm hissiyatı yaşattı bana. Hele ki yazıldığı zamanları tekrar tekrar hatırlatması..

Burnuma dolan o kokular.. Boğazın iyot kokusu, vapurda çay simit kokusu, akşamın, ıslaklığın, yağmurun, yalnızlığın kokusu, Sirkeci’nin balık ekmek kokusu ve Cağaloğlu yokuşunun ara yerlerindeki sokak kestanecilerinin kokusu... 

Hep bir hasretin ucu değiverir ya dünyamıza. İşte bunlar da öylesi hasretlerden... 

Tekrarına yeniden kavuşmaya vesile olsun inşallah.

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletten neyi saklıyorsunuz?

    DSÖ: Dünyanın % 90’ının Covid’e bağışıklığı var

    Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

    AKP, AB fonlarının peşinde

    FBI: TikTok casusluk için kullanılıyor

    Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya ulaştı

    Arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci Müslüman oldu, “İsa” ismini aldı

    Aile Hekimlerine kadro verilmeli

    İsrail karıştı

    El Halil hayalet şehir oldu

    Beslenme krizi yaşıyoruz - Aldı yetkiyi, içemedik sütü, yiyemedik peyniri, eti, ekmeği

    İsviçre'den BM'ye Filistinli Mülteciler için 42,8 milyon dolar yardım kararı

    Geçtiğimiz ay en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Düzce - Gümüşova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Rus halkı barış istiyor

    7 bin 785 liranın altını kabul etmeyiz

    Popülistler demokrasiye zarar verir

    Akşener: Altılı Masa dağılmaz

    Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sahi “biz bu haltı niye yedik?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örnek genç: Zübeyir Gündüzalp
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Medyavelli tutarlılığı ve rte-re-te
    Faruk ÇAKIR

    Kimden neyi gizliyorlar?
    Adnan NACİR

    Sahte doktor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Molla Muhammed Ali Öztürk ve Bediüzzaman
    Mehmet KARA

    Ekonomiyi AVM ile değerlendirme yanlışlığı
    Cenk ÇALIK

    Ateş karıncalarıyla tanışmak ister misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.