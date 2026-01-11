Benim Kâbem

Faaliyet Köşesi

Merhaba can kardeşlerim. Hep beraber evdeki malzemelerle Kâbe’mizin maketini yapabiliriz. Bunun için malzemeler; istediğiniz ebatta boş kare bir kutu (eğer kutunuz yoksa, kartondan bir küp yapabilirsiniz), siyah el işi kâğıdı, sarı kâğıt, makas ve yapıştırıcı. Yapılışı: Kâbe maketimizi siyah el işi kâğıdı ile kaplıyoruz. Sarı kâğıttan şerit keserek Kâbe’mizin dış detaylarını yapıştırıyoruz. Dilerseniz kâğıt yerine parça kumaş kullanarak da yapabilirsiniz. Odanızda her gün görebileceğiniz, size namazı ve Mekke’yi hatırlatan güzel bir Kâbe modeliniz oldu.

