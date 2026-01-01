"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Üç aylar nedir?

Hediye Ballıkaya
01 Ocak 2026, Perşembe
Bir Kavram

Canım kardeşlerim,

Üç aylarımız mübarek olsun. Peki, üç aylar ne demektir biliyor musunuz? Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan, yılın en özel ve kârlı zamanlarıdır. Bu aylar, kalbimizi güzelleştirmek, iyilikleri çoğaltmak ve Allah’a biraz daha yaklaşmak için bize verilen çok kıymetli bir fırsattır.

Üç aylar bir tren gibidir. Bu tren, iyilik duraklarında durur ve biz de bu duraklardan sevap meyveleri toplarız. Namaz kılmak, oruç tutmak, dua etmek, yardım etmek ve güzel davranışlarda bulunmak bu meyvelerden bazılarıdır. Ne kadar çok toplayabilirsek o kadar kârlı çıkarız. Üç aylar gelince ibadetlerini artıran, oruç tutmaya çalışan, daha dikkatli ve daha merhametli olmaya gayret eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Küçük de olsak, yaptığımız her iyilik çok değerlidir. Çünkü Allah, samimî niyetle yapılan hiçbir güzel davranışı karşılıksız bırakmaz.  Üç ayların içinde mübarek geceler gibi çok özel zamanlar da vardır. Bu gecelerde birbirimiz için dua edebiliriz. Çocukların masum duaları çok kıymetlidir. Allah dualarımızı işitir, duyar ve sever. 

Namaz ile yükselelim

Sizlerin renkli seccadelerinizi serip namaza durduğunuzu düşünmek bile insanın içini ısıtıyor. Seccadelerimizi sanki birer manevî araç gibi düşünebiliriz. Onlara binip kalbimizle yükselerek Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) izinden gidebiliriz. Namaz kılarken gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri düşünebilir, Allah’ın yarattığı bu güzel âlemi tefekkür penceresinden seyredebiliriz. Haydi sevgili arkadaşlar gelin tren kaçmadan bu üç ayları kalbimizi temizleyen, hayatımızı güzelleştiren özel bir zaman yapalım. 

Okunma Sayısı: 41
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar hakkında yıkım kararı alındı

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Rusya, 2 yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini açıkladı

    Gazze'deki ağır yıkıma rağmen eğitim devam etti

    Belçika: Grönland'daki tatbikat ABD'ye karşı güç gösterisi değil

    Hamaney: ABD kaynaklı son fitne olaylarında amaç İran'ı yutmaktı

    Enflasyon güven ortamında düşer

    Avustralya fişi çekti

    Akaryakıtta tablo değişti: Benzine zam geldi

    Hem izin veriyor, hem şikayet ediyor: Bu çelişki bitmeli

    Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

    California Valisi: 'Trump, ABD'de iç savaş çıkarmaya çalışıyor' - 'Şu an daha fakiriz ve daha hastayız'

    Dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel sebebiyle kapatıldı

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.