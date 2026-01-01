Üç aylar nedir?

Bir Kavram

Canım kardeşlerim,

Üç aylarımız mübarek olsun. Peki, üç aylar ne demektir biliyor musunuz? Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan, yılın en özel ve kârlı zamanlarıdır. Bu aylar, kalbimizi güzelleştirmek, iyilikleri çoğaltmak ve Allah’a biraz daha yaklaşmak için bize verilen çok kıymetli bir fırsattır.

Üç aylar bir tren gibidir. Bu tren, iyilik duraklarında durur ve biz de bu duraklardan sevap meyveleri toplarız. Namaz kılmak, oruç tutmak, dua etmek, yardım etmek ve güzel davranışlarda bulunmak bu meyvelerden bazılarıdır. Ne kadar çok toplayabilirsek o kadar kârlı çıkarız. Üç aylar gelince ibadetlerini artıran, oruç tutmaya çalışan, daha dikkatli ve daha merhametli olmaya gayret eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Küçük de olsak, yaptığımız her iyilik çok değerlidir. Çünkü Allah, samimî niyetle yapılan hiçbir güzel davranışı karşılıksız bırakmaz. Üç ayların içinde mübarek geceler gibi çok özel zamanlar da vardır. Bu gecelerde birbirimiz için dua edebiliriz. Çocukların masum duaları çok kıymetlidir. Allah dualarımızı işitir, duyar ve sever.

Namaz ile yükselelim

Sizlerin renkli seccadelerinizi serip namaza durduğunuzu düşünmek bile insanın içini ısıtıyor. Seccadelerimizi sanki birer manevî araç gibi düşünebiliriz. Onlara binip kalbimizle yükselerek Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) izinden gidebiliriz. Namaz kılarken gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri düşünebilir, Allah’ın yarattığı bu güzel âlemi tefekkür penceresinden seyredebiliriz. Haydi sevgili arkadaşlar gelin tren kaçmadan bu üç ayları kalbimizi temizleyen, hayatımızı güzelleştiren özel bir zaman yapalım.