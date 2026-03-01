Ramazan feneri yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Can arkadaşlarımız, hepinizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Biz Nevşehir’de Ramazan gelmeden dershanemizi süsledik. Ramazan feneri yaptık, çok güzel oldu. Ayrıca kıymetli annelerimiz ile aynı akşam toplandık, sohbet ettik. Çocuklar faaliyet yaparken anneler de çay içti. Fener yapılışını kısaca size de anlatayım. Ramazan feneri çıktısı alıp istediğimiz renklerde güzelce boyalım ve keselim. Kesilen parçaları görseldeki gibi yapıştıralım. İşte fenerimiz hazır. Kalpleriniz ve haneleriniz Kur’ân nuru ile parıldasın kardeşlerim. Hoşça kalın.

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.