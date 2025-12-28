Faaliyet Köşesi

Merhabalar arkadaşlarım, Günün yoğunluğu arasında nefes aldığımız nurlu mekânlardır camiler. Adları ve renkleri farklı da olsa hepimizin ortak secdede saflara dizildiğimiz Allah’ın evleridir. Bazı camiler var ki oldukça özeldir. Bursa Ulu Cami, İstanbul’daki Sultanahmet, Ayasofya Cami gibi. Kâbe ise ilk mescidimiz . Rabbim hepimizi orada buluştursun. Biz arkadaşlarımızla Kâbe ve cami boyama etkinliği yaptık. “Senin camin ne renk?” faaliyetimizde camini istediğin renge boyayabilirsin kolay gelsin.

