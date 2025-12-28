"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Senin camin ne renk?

Hediye Ballıkaya
28 Aralık 2025, Pazar
Merhabalar arkadaşlarım,

Günün yoğunluğu arasında nefes aldığımız nurlu mekânlardır camiler. Adları ve renkleri farklı da olsa hepimizin ortak secdede saflara dizildiğimiz Allah’ın evleridir. Bazı camiler var ki oldukça özeldir. Bursa Ulu Cami, İstanbul’daki Sultanahmet, Ayasofya Cami gibi. Kâbe ise ilk mescidimiz . Rabbim hepimizi orada  buluştursun. Biz arkadaşlarımızla Kâbe ve cami boyama etkinliği yaptık. “Senin camin ne renk?” faaliyetimizde camini istediğin renge boyayabilirsin kolay gelsin.

