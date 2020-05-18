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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Şifalı çorba: Telbine

Hüseyin ÇETİNSOY
18 Mayıs 2020, Pazartesi 02:04
TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Telbine (denen sütlü çorba) hastanın kalbini dinlendirir, hüznün bir kısmını götürür.” (Buhari, Tıbb 8, Et’ime 24; Müslim, Selam 90, (2216). Yine Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, aile halkından birine humma (ateşli hastalık) gelince hamurdan çorba yapılmasını emrederdi ve çorba yapılırdı. Sonra hastalara emrederdi ve onlar da ondan ağır ağır içerlerdi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm derdi ki: “Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi.” (Tirmizi, Tıbb 3).

Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir: “Bir defasında göğsümde bir sertlik ve başımda bir ağrıdan dolayı, Peygamber’e (asm) şikâyette bulundum. O: “Ey Âişe! Sana sütlü bulamacı tavsiye ederim. Zira sütlü bulamaç bu şikâyetlerinizi gidericidir.” buyurdu. (Müntehabü’t Tıbbı Nebevî 34a).

Telbine çorbası çözünür ve çözünmez lif barındırdığı için hem sindirimi kolay hem de boşaltımı kolaydır. B vitaminini kompleks olarak barındırır. Ayrıca selenyum, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, demir, kalsiyum ve birçok elementi bol miktarda barındırır. Dünyada muhtevası en zengin gıda arpadır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Mutluluk hormonunun salgılamasını sağladığı için hastaların moralini yükseltir. Kalbindeki elem ve kederi atar. 

Telbine çorbasını hazırlamak için: 1 Bardak kepekli arpa ununu 6 bardak süt ve yarım bardak zeytinyağı ile bir tencerede iyice çırptıktan sonra ocağa koyun. (Arpa unuyla yağı önce koyup çok hafif kavurduktan sonra da sütü ilâve edebilirsiniz.) Kısık ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın. İyice pişince (yaklaşık 10 dakika) az miktarda bal ekleyin. Bal yoksa pekmez ilâve edilebilir.

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