Horlama yok, zorlama yok,
Herkes serbest yollar belli.
Saplanmaya kalplere ok,
Herkes serbest yollar belli.
Giden gitsin kalan kalsın,
Hakikati bilen alsın,
Kalbim, hoşça zikre dalsın,
Herkes serbest yollar belli.
Kalbe ola Allah ki yâr,
Mutlu olur genç ihtiyar,
Dolaşıla diyar, diyar,
Herkes serbest yollar belli.
İman varsa nur hediye,
Hacılar ki beyaz giye,
Sorma bana zulmet niye,
Herkes serbest yollar belli.
Arafat’a yürünüyor,
Şeytan yerde sürünüyor,
Rahmet Dağı görünüyor,
Herkes serbest yollar belli.
Ceyhûnî koş, gelen kurban,
Temiz olsun ruhsal urban,
Sen ki durma Allah’ı an,
Herkes serbest yollar belli.