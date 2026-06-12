ŞİİR

Nefsine uyup da yoldan çıkarsan, Aldandığını fark edersin bir gün. Çok güzel imkanlarda da yaşasan, Fânî olduğunu anlarsın bir gün. Nice doğanlar bir bir ölür gider, Gelenler bu dünyaya veda eder, Günler, aylar, seneler çabuk geçer, Rabbin huzuruna çıkarsın bir gün. Gençlik sarhoşluğu akıl dinlemez, Uhrevî nasihate kulak vermez, Gözü kör olmuştur önünü görmez, Pişmanlık içinde kalırsın bir gün. Bu dünyada bir yolcusun unutma, Herkes çalışırken sırt üstü yatma, Ahiret yurdunu dünyaya satma, Ömrün bittiğini anlarsın bir gün. Arkadaş gel vakit henüz geçmedi, Yine de fırsatlar henüz bitmedi, Bir şeyler yap imkan elden gitmedi, Sen de herkes gibi gülersin bir gün.

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