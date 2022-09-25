Ben ekonomist değilim. Fakat çarşı pazarı bilirim. Alışverişi bilirim. Bir aile reisi olarak gelirimin giderlerimi karşılamadığı zaman zor duruma düşeceğimi; belki de borç almak zorunda kalacağımı bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat lüks yaşamaya çalışırsam, mesela villada oturmaya kalkarsam, lokantalara abone olup lüks otellerde ağırlanmak istersem buna gelirimin yetmeyeceğini bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat normal bir binek araba almaya gücüm yeterken lüks araba alma merakına düşersem ya da bu sebeple borçlanırsam ekonomik çöküntüye uğrayacağımı bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat üretim yapmadan, israfı önlemeden, planlama yapıp o planları titizlikle uygulamadan gelirimin artmayacağını bilirim. Hatta üretim yapmak için bile olsa piyasa şartlarını araştırıp kazancın daha fazla olacağını iyice hesap etmeden ‘borç’ alınmasının zarara yol açacağını da bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat üretici bir çiftçi olarak yaptığım masrafları, hasattan sonra elimde kalan kazancı ve bu kazançla tekrar üretim yapıp yapamayacağımı bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat hayvancılık sektöründe üretim yapan bir üretici olarak maliyetleri hesaplamayı, pazarlama şartlarını ve gelirin yeterli olmadığı takdirde üretim yaptığım hayvanları elden çıkarmak zorunda kalacağımı bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat bir küçük esnaf olarak sattığım malı tekrar yerine koymak için alamıyorsam kepenk kapatmak zorunda kalıp iflas edeceğimi bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat düşük emekli maaşıyla geçinmeye zorlanan bir emekli olarak kimlere darılıp kızacağımı ve ona göre dua edeceğimi bilirim.

Ben ekonomist değilim. Fakat bir memur ve işçi olarak aldığım maaşın ailemi geçindirmeye, çocuklarımı okutmaya, ev kiramı, yol parasını ve elektrik, su, doğalgaz vb. faturaları ödemeye yetmediğini gördüğümde ne hale geleceğimi bilirim.

Ben ekonomist olmadığım halde bütün bunları bilip ayakta durmaya ve yaşamaya çalışırken ‘ben ekonomistim’ diyenler acaba bunları bilmiyor mu?