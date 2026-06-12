Hüzünlü Mayıs ve Recep Kök

Evet hüzünlü diyorum çünkü Mayıs ayında cemaatimizin çok sebatkâr ehl-i hizmet abi ve kardeşlerimizi âlem-i ahirete yolcu ettik.

Ege’nin sadık kahramanlarından Hasan Şen abi ve yine Yeni Asya'da matbuat hizmetlerinde çok sebatkâr ve fedakâr kardeşimiz Abdullah Eraçıkbaş ve son olarak Risale-i Nur davasında gençliğinden itibaren hizmette fena fil ihvan sırrına mazhar olarak hizmetlerde fânî olmuş Medrese Yusufiye kahramanlarından kıymetli dayım Recep Kök’ü rahmet-i Rahmana teslim ettik. Rabbim hepsinden razı olsun ve rahmet eylesin

Kıymetli dayım Recep Kök banim Risale-i Nurları tanımama ve hizmetin içinde olmama vesile oldu.

Çocukluğumda ortaokul sıralarında iken dayım üniversite ikinci sınıfta idi. 1971 muhtırasında medrese-i Yusufiye’ye girdiği zaman Safranbolu Cezaevinde üç yıl kaldı. Bu süre boyunca hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de ziyaret amacıyla her hafta yanına giderdik. Ama yanına her gittiğimizde tanımadığımız abileri görürdük. Çok samimi ve mütebessim olan bu abiler bana çok yakın davranıyorlardı. Bu arada en fazla da ziyaretçisi gelen rahmetli Erol Çınar abi ve dayım idi. Çevre illerden "Safranbolu‘da Nur Talebeleri hapisteymiş" diye duyan herkes ziyaretlerine gidiyordu.

Dayım tahliye olduktan sonra beraber dershaneye gittiğimizde bu abilerin çoğunu orada gördüğüm zaman Risale-i Nur talebesi olduklarını anladım. Bu vesileyle biz de Nurları ve dershaneyi öğrenmiş olduk.

Zaten dayım hem beni hem de Yenice‘de üniversiteyi kazanan pek çok genci dershaneye ve Nur hizmetine kazandırmıştır. Onun her zaman samimi yumuşak huylu ve güler yüzlü tavrı ve ders okuması çok tesirli olurdu.

Pek çok kişi benim birçok açıdan dayıma benzediğimi söylerdi. Fakat bir huyumuz farklıydı. O mübareğin hiç kızdığını görmedim, çok sabırlı ve sakin bir özelliği vardı. Benim ise biraz aceleci ve celalli bir yapım vardır, hemen tepki veririm.

Rahmetli dayımın sabrını ve metanetini iki yıldır yaşadığı hastalık ve çektiği acıların sıkıntısını hiçbir zaman bize hissettirmediği ve şikayet etmediğinde daha iyi gördük. İnşallah çektiği sıkıntılar kendisine kefaret-i zünûb olur.

Karabük ve bölgesi olarak böylesi hizmet için maddî ve manevî her yönüyle kahraman fedakâr bir neferin eksikliğini her zaman hissedeceğiz.

Cenab-ı Allah Risale-i Nur hizmetinde bulunmuş rahmetli bütün ağabey ve kardeşlerimize ve Recep dayıma rahmet eylesin. Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımıza komşu eylesin. Ruhları için üç İhlâs, bir Fatiha...

