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Babalar ve oğulları: Oğullardan Mehmed Said Selçuk

İ. Seyda DURGUN
09 Şubat 2025, Pazar
Oğullardan biri de Mehmet Said Selçuk’tu. Şimdi onu da ebediyete uğurluyoruz. Belki de daha yakınlarda vefat eden abisi Güner’in hasretine dayanamadı. Mehmet, hayatını hizmete adayan Selçuk ailesinin bir ferdiydi.

Selçuk ailesi, babaları Müslim, Ramiz ve Rahmi ile oğulları Güner, Malik, Tarık, Mustafa, Mehmet, Ahmet Said, Nuri Said ve Veli’den oluşan bir bütündü. Sadece oğullar değildi elbette, kız kardeşleri de aynı bayrağın dalgalanması için ellerinden geleni yaptılar, çok hizmetlere vesile oldular.

Bu aile, Trabzon ve Karadeniz bölgesinde Nur hizmetlerinin kurucusu ve sesi oldu. Her türlü zorluğa göğüs gerdiler, fedakârlıklarıyla örnek oldular ve bayrağı asla yere düşürmediler. Onlar, sadece bir aile değil, aynı zamanda bir idealin, bir davranış biçiminin temsilcileriydi.

Mehmet Selçuk, sürekli mütebessim çehresiyle hafızalarımıza kazınmış bir isimdi. O, hayatını hizmete adayan Müslim Selçuk ailesinin en küçük ferdiydi. Belki de bu yüzden soyadları “Selçuk”tu. Selçuk, “güzel konuşan, ikna kabiliyeti yüksek olan” anlamına geliyordu. Öyleydiler de… Sakin, derin, ama bir o kadar da etkileyici bir duruşları vardı. Her biri, hayatlarını adadıkları hizmetin izlerini taşıyordu yüzlerinde.

Selçuk ailesi, 1960’lı ve 80’li yıllarda büyük hizmetlere imza attı. Rahmetli Müslim Ağabeyimiz, kardeşi Ramiz ve oğullarıyla birlikte matbaasında Risale-i Nurları basar ve dağıtırlardı. Bu hizmet, sadece bir kitap dağıtımı değil, aynı zamanda bir inancın, bir düşüncenin yayılmasıydı. Nurun kahraman avukatı Bekir Berk, Trabzon’a geldiğinde bu ailede kalır ve çocuklarla yakından ilgilenirdi. Mehmet de ailenin en küçüğü olarak bu sohbetlere renk katardı. Bekir Berk’e olan sevgisi o kadar büyüktü ki, kendi oğluna onun ismini vermişti.

Mehmet Selçuk, hayatı boyunca okuduğu Risalelerdeki hakikate ayna oldu. O, “Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik” demedi. Çünkü biliyordu ki, her şeyi muhafaza edilen, her hizmeti kaydedilen bir hayat yaşamıştı. Mehmet, hizmetini tamamlamış, vazifesini bitirmiş bir insan olarak ebediyete yürüdü. Zahmeti bitti, şimdi rahata ve rahmete kavuştu. Hizmetin meşakkatini çekti, şimdi ücretini almaya gidiyor: “‘Şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik’ demeyiniz, feryat edip me’yus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır, her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükâfatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir Zat-ı Zülcelâl, sizi celb edip yer altında muvakkaten durdurur, sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti; rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti; ücret almaya gidiyorsunuz.”1

Rabbimiz, vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Mehmet Selçuk’a, ağabeyi Güner’e ve tüm Selçuk ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan aile fertlerine, evlâtlarına, kardeşlerine, dostlarına ve sevenlerine sabırlar versin. Onlar, hizmetin bayrağını yere düşürmeden taşıdılar…

Dipnot:

1- Mektubat, s. 269.

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