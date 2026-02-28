Kâfirlerin Cehennem'e atılmasının hikmeti nedir?

Bediüzzaman Cevap Veriyor

Kâfirlerin Cehenneme atılması haktır ve adalettir. Kâfir az bir ömürde günah işlemiş, ama günahta nihayetsiz bir cinayet işlemiştir. Çünkü küfür, bütün kâinata hakaret ve onun manevî değerini düşürme, varlıkların Allahın birliğine olan şahitliklerini tekzip, varlıkların aynalarında yansımaları görülen İlahî isimleri tezyif (alaya alma) manasını taşır.

Canlı ve cansız bütün varlıklar, kendi hal dilleriyle Cenab-ı Hakkı tesbih ediyor, yani Onu her türlü kusur ve noksan sıfatlardan beri olduğunu ifade ediyor, Ona kulluk ediyor. Kâfir ise, bunu yapmamakla adeta varlıkların ibadetiyle alay etmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Hak, varlıkların haklarını kâfirden almak için onu ebedi olarak Cehenneme atar. Eğer kâfir, işlediği küfür cinayetinin cezasını çekmese, hukukuna tecavüz ettiği varlıkların hukuku zayi olmuş olur.

Kaynak: Mektubat, s.70.