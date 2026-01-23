Dindar kimlikli siyasî akımın parti denemeleri -13 - AKP iktidarı Türkiye’ye pahalıya mal oldu

2002’de tek başına AKP Hükümeti kurulup icraata başlamasından sonra T. Erdoğan’ın siyasî yasağı, mecliste CHP’nin desteği ile yapılan Anayasa değişikliği neticesinde kaldırıldı ve yenilenen Siirt seçiminde aday oldu, milletvekili seçildi. 15 Mart 2003’te Başbakanlığı Abdullah Gül'den devraldı. 1

İlk zamanlar işler iyi gidiyordu. Kurucu çekirdek kadrosu Millî Görüş geleneğinden gelen AKP, oyunu aldığı sağ kesimi temsil ettiğini göstermek için geçmişte DYP, ANAP ve MHP gibi partilerde siyaset yapan ve temayüz eden şahsiyetleri partisinden milletvekili seçtirerek kadrosuna dâhil etti. Bunlardan kimisini bakan yaptı, kimisini hükümette önemli makamlara getirdi.

Hükümet, ilk yıllarda devletteki asker ve yargı vesayetini kırmak için AB projesine sarıldı. Birliğe katılım müzakerelerinin başlaması için bazı demokratik adımlar attı. Bunun üzerine 03 Kasım 2005’te AB’ye üyelik müzakereleri başlatıldı.2 Hükümet, AB üyelik müzakereleri havasını arkasına alarak asker ve yargı vesayetini büyük ölçüde kırdı.

AKP iktidarı, ipleri tamamen eline geçirdikten sonra gerçekleştirmeye söz verdiği AB reformlarını askıya aldı. Demokrasiyi, hukuku, insan hak ve hürriyetlerini bir kenara koydu ve kendi vesayetini tesis etti. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığına son vererek bu kurumları kendine bağladı.

Hz. Peygamber (as), “Bir iş ehline verilmediği zaman kıyameti (o işin karışmasını bekleyin)”3 buyurmuşken, Hükümet, -İşinin ehli de olsa- kendi siyasî akımdan gelmeyen bürokratları, özellikle demokrat geleneğinden gelenleri devletteki makamlarından alarak, yerlerine - işten anlamasa da- kendilerine kayıtsız şartsız biat edecek kendi adamlarını atadı.

15 Temmuz 2016’da yaşanan malum ve meş’um darbe teşebbüsünden sonra işler daha çok karıştı, hâkim siyasîlerin ifadesiyle at izi ile it izi birbirine karıştı. Darbeye adı karışan asıl suçlular bir yolunu bulup yurt dışına kaçarken, ibadet takımının canı yakıldı. Hukukta suçun şahsîliği göz ardı edildi.

Mecliste AKP -MHP ittifakıyla ülkede Parlamenter Sistemden Başkanlık Sistemine geçiş için 16 Nisan 2017’de Anayasa Değişikliği Referandumu yapıldı. Referandum öncesi devlet imkânları ile yapılan hararetli, cazip propagandalar sonucunda yapılan oylamada % 48 “Hayır” oya karşılık, %52 “Evet” oyu ile Türkiye, bütün yetkilerin bir kişiye verildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi.4

Tek adam rejimine geçildikten sonra her alanda işler bir türlü düzene girmedi.

Devlet kaynaklarının bir kısmı yol, köprü, metro, hava alanları inşaatı gibi hayırlı işlere sarf edilirken, diğer önemli bir bölümü sanayi ve tarım üretimi yerine lüks devlet binaları, gökdelenler, dev alış veriş merkezleri, saray inşaatlarına harcandı. Bu durum ekonomik krizi, o da yüksek enflasyon ve vatandaşların canını yakan hayat pahalılığını netice verdi.

Toplumda ekonomik kriz ile birlikte iman ve ahlâk buhranı yaşandı. Uygulanan yanlış eğitim politikaları, genç neslin önemli bir kısmının deizm ve ateizm gibi inkârcı cereyanlara kapılmasına yol açtı. Bu acı sonuçlar sebebiyle önemli bir toplum kesimi nezdinde din siyasete alet edildi zannıyla İslâm’a karşı bir soğukluk meydana geldi.

23 yıllık AKP iktidar denemesi ülkenin hem demokrasi, hem din, hem siyaset kurumu için pahalı bir tecrübe olmuş oldu.

Dipnotlar:

1- AKP ve R.T. Erdoğan’ın seçim tarihi – medyascope 03 Kasım 2022

2- wikipedia.com.tr

3- Buharî, İlim:2.

4- Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu- wikipedia.com.tr